В Ядринском округе загорелся школьный автобус

В четверг утром в деревне Кукшумы Ядринского округа сгорел школьный автобус. Сигнал о возгорании поступил в 7.14 утра. Детей в этот момент в салоне не было — автобус стоял у Кукшумской школы и, как сообщил «СЧ» глава Ядринского муниципального округа Станислав Трофимов, готовился к выезду на мероприятие в Чебоксары. Обошлось без пострадавших. В своем телеграм-канале прокуратура Чувашии проинформировала, что водитель пытался самостоятельно потушить пламя, однако ликвидировать возгорание смогли лишь прибывшие на место сотрудники МЧС. Сейчас ведомство начало проверку. Прокурорам предстоит выяснить причины возгорания, а также оценить, как в школе контролировали состояние школьного автобуса. По словам Станислава Трофимова, вместо уничтоженного огнем транспортного средства подвоз детей организуют резервным автобусом. В муниципальном округе также проверят техническое состояние всего школьного автопарка.