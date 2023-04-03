Дмитрий Степанов из Новочебоксарска поднял самую тяжелую штангу

В учебно-тренировочном центре «Кавголово» в Санкт-Петербурге проходит чемпионат России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Среди самых сильных атлетов страны отличную готовность показал 24-летний уроженец Новочебоксарска Дмитрий Степанов. Представитель нашей республики завоевал золотую награду в весе 72 кг. Всего в соревнованиях участвовали 250 спортсменов из 46 регионов России, а медали разыгрывались в 10 весовых категориях. В своем Telegram-канале глава Новочебоксарска Дмитрий Пулатов поздравил Дмитрия с заслуженной медалью и пожелал успехов в будущих стартах.
Опубликовано: 13 апреля 2023 г.
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