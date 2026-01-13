Для жителей девяти округов Чувашии современные медицинские технологии станут ближе

Чтобы уложиться в «золотой час»

Долгая и активная жизнь — это не только важное направление государственной политики. В первую очередь это про нас с вами, про счастливую и спокойную жизнь. Именно для этого по поручению Главы Чувашии Олега Николаева в Канаше планируется открыть современный региональный сосудистый центр.

Ход подготовки Канашского межтерриториального медицинского центра к важному событию проинспектировал вице-премьер Чувашии Владимир Степанов. Он отметил, что главной целью создания нового центра является существенное повышение качества и доступности медицинской помощи, особенно для жителей сельских территорий. Реализация проекта кардинально изменит маршрутизацию пациентов с острыми сердечно-сосудистыми катастрофами и сделает доступ к современным технологиям ближе для жителей 9 муниципальных округов республики, а это более 200 тыс. человек.

«В первую очередь мы говорим о сокращении критического времени до получения специализированной помощи, так называемого «золотого часа», что напрямую ведет к снижению смертности и инвалидизации, — подчеркнул Владимир Степанов. — Реализуя подобные проекты, мы заботимся о каждом жителе Чувашии, создавая условия для долгой и активной жизни. Для нас принципиально важно, чтобы население имело равный доступ к качественной медицинской помощи. Работу в этом направлении продолжаем в рамках новой Комплексной программы социально-экономического развития республики до 2030 года».

Центр планируется оснастить высокотехнологичным оборудованием: ангиографическим комплексом, позволяющим проводить жизненно важные эндоваскулярные операции при инфарктах миокарда и ишемических инсультах в остром периоде, а также магнитно-резонансным томографом, необходимым для быстрой и точной диагностики поражений головного мозга и других органов.