Малый агробизнес получит господдержку

В 2026 году на гранты и субсидии сельхозпотребкооперативам с софинансированием из федерального бюджета предусмотрено 247 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхоза Чувашии.

В рамках регионального механизма полностью за счет республиканского бюджета еще 150 млн рублей будет выделено на грант «Перспектива». В связи с федеральными изменениями с 2026 года планируется переформатирование данного вида поддержки. Субсидии по направлениям «Агростартап» и на развитие семейных ферм объединят в один грант на развитие фермерских хозяйств, аналогично объединяются гранты действующим и начинающим кооперативам. Кроме того, вводится новый вид субсидии на развитие малых сельских пекарен. В текущем году пока предусмотрен один грант в размере до 5 млн рублей на приобретение оборудования.

Также Минсельхоз продолжит работу по оказанию поддержки участникам специальной военной операции. Всего ветеранам на открытие собственного дела в сельскохозяйственном бизнесе предусмотрено выделить не менее трех грантов «Агромотиватор». По итогам 2025 года аналогичная господдержка с федеральным участием предоставлена в сумме 215 млн рублей, а региональные гранты — в сумме 253 млн рублей.