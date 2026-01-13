Будущие юристы знакомятся с профессией

В Чебоксарах стартовала Всероссийская акция «Студенческий десант».

В мероприятиях участвуют представители ЧГУ имени И.Н. Ульянова, Чебоксарского института Московского политехнического университета, Чебоксарского кооперативного института. Также запланированы встречи со студентами Чебоксарского экономико-технологического колледжа, которые заканчивают обучение по специальности «Правоохранительная деятельность» и проходят производственную практику в Управлении МВД России по городу Чебоксары.

В первый день акции со студентами пообщался начальник УМВД Александр Темнов. Подполковник полиции поприветствовал будущих юристов, пожелал им удачной и продуктивной стажировки, в план которой входит знакомство с Центром кинологической службы и экспертно-криминалистическим центром МВД по Чувашии, посещение музея регионального МВД. Также юношам и девушкам предстоит заступить на настоящее дежурство в составе экипажей патрульно-постовой службы полиции и Госавтоинспекции, познать азы деятельности участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних.

После встречи с Александром Темновым студенты посетили Центр управления нарядами. Через камеры видеонаблюдения участники акции посмотрели, как полицейские обеспечивают безопасность горожан во время крещенских купаний.