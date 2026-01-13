Республиканской спортивной школе № 4 вернули статус «олимпийская»

Соответствующий приказ подписал министр спорта России Михаил Дегтярев. Организация вошла в список учреждений, которые имеют право использовать данное слово в наименовании. Статус присваивается спортшколам, которые демонстрируют высокие спортивные результаты и соответствуют строгим требованиям подготовки атлетов. В Минспорта Чувашии подчеркнули, что это решение имеет большое значение. Отметим, что республиканская спортивная школа № 4 лишилась статуса «олимпийская» в декабре 2022 года.