Короткий путь через Суру открыт

Возле города Шумерли начала действовать автомобильная переправа, связавшая по льду Суры Чувашию и Нижегородскую область. Протяженность переезда — 150 метров. Движение по нему открыто только для легкового транспорта без пассажиров. Разрешенная скорость на участке — не более 10 км в час. Как сообщает Главное управление МЧС по Чувашской Республике, на месте имеются необходимые средства спасения для помощи людям в случае провала техники. Специалисты регулярно замеряют толщину льда, чтобы гарантировать безопасность. Кстати, вчера в этом районе она составляла 35-40 см.