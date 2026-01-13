600 млн рублей отдали за прошлый год мошенникам доверчивые чебоксарцы

В минувшем году в полицию Чебоксар обратилось без малого две тысячи человек, которых мошенники обманули по телефону или через интернет. Общая сумма ущерба превысила 600 млн рублей. По данным городского Управления МВД России, в 2024 году поддавшиеся уловкам аферистов чебоксарцы потеряли на 150 млн больше. Количество потерпевших в 2025 году также сократилось почти на 500 человек.
Опубликовано: 20 января 2026 г.
