Доктор едет на приём

Нужна консультация узкого специалиста, а до столицы добираться больше часа или двух? Помогут врачи мобильных бригад Минздрава Чувашии.

Именно благодаря таким профессионалам жительница деревни Азим-Сирма Вурнарского округа вовремя узнала о злокачественном новообразовании и начала лечение: «Я получила помощь опытного онколога, — говорит женщина. — Эмоционально мне стало легче, и я верю в выздоровление».

Всего в 2025 году врачи мобильных бригад провели 62 выезда, которые своей заботой охватили порядка более 4300 взрослых и детей. Бесплатные и углубленные консультации помогли предупредить обострения у пациентов с хроническими заболеваниями, выявить заболевания, которые протекали без симптомов, и оперативно начать лечение.

С графиком выезда узких специалистов можно ознакомиться на официальном сайте Минздрава Чувашии, а первая выездная консультация в этом году запланирована на 22 января в Алатырском муниципальном округе.