Первомай встретим без демонстрации

Праздник весны и труда в столице Чувашии пройдет на разных площадках

Чтобы обеспечить безопасность, а также бесперебойное производство на ведущих предприятиях республики, в Чебоксарах решили не проводить традиционное шествие 1 Мая. Вместо этого в разных районах города развернут тематические площадки, на которых и пройдут праздничные действа.

Как рассказал Олег Николаев на недавнем совещании, посвященном этому вопросу, предложение не проводить в этом году масштабное первомайское шествие поступило от руководителя Чувашского республиканского объединения организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» Анатолия Коршунова.

«Происходящие в мире события побуждают нас быть осторожнее и избегать любых провокаций. Также одна из причин — это занятость большого числа граждан, которые будут работать 1 мая», — согласился Олег Николаев с инициативой, обусловленной прежде всего желанием обеспечить безопасность людей.

Однако это не значит, что Праздник весны и труда останется незамеченным. По словам руководителя региона, важно, чтобы в этот день все трудящиеся Чувашии ощутили единение и солидарность, трудовые коллективы смогли пообщаться друг с другом, а ветераны труда — встретиться с молодой сменой. Все это вполне можно организовать на выделенных площадках, в том числе в формате онлайн-трансляций, посчитали власти республики.

Кстати, по словам Анатолия Коршунова, в этом году лозунгами Первомая станут: «Солидарность трудящихся — единство страны» и «Реальное соцпартнерство — это стабильность в стране».

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Из соображений безопасности 1 мая отменили демонстрации в Крыму и Севастополе. О частичной отмене некоторых мероприятий в майские праздники также заявили губернаторы Курской и Белгородской областей.

В прошлом году после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса первомайское шествие в Чебоксарах собрало около 35 тысяч человек. Нынче обстановка снова призывает к осторожности. Фото Максима Васильева из архива редакции