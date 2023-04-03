В противостоянии чебоксарцев и челябинцев еще ничего не ясно

«Важно сыграть от защиты и убрать потери…»

Волею судеб на площадке спорткомплекса ЧГУ на стадии 1/4 плей-офф высшей лиги по баскетболу сошлись команды «Чебоксарские ястребы» и «Челбаскет» (Челябинск). Между коллективами много переплетений. Еще в прошлом сезоне за чебоксарцев выступали Павел Кольцов, Павел Новиков, Сергей Жульков, а руководил «ястребами» Алексей Миронов. А в настоящее время они защищают цвета дружины из столицы Южного Урала. В обратном направлении проследовал бывший центровой «Челбаскета» Павел Крыков, который приносит много пользы нашей команде. Кто пройдет в полуфинал высшей лиги?

В раскладах перед матчем вырисовывались явные фавориты — гости из Челябинской области завершили регулярный чемпионат на первой строчке турнирной таблицы, а «ястребам» для выхода в плей-офф пришлось пройти испытание квалификационным раундом.

Чтобы не допустить ситуации, которая случилась на стадии 1/4 финала Единой лиги ВТБ (первая по статусу баскетбольная лига в России, — Прим. ред.), когда лидер регулярного чемпионата московский «ЦСКА» без шансов обыграл в трех матчах саратовский «Автодор», «ястребы» настраивались дать бой номинальным фаворитам.

И уже в первой четверти подопечные Диана Шалева показали богатый арсенал возможностей. В защите — цепкая, вязкая игра, чтобы не дать свободного пространства челябинцам. В нападении — отличная реализация дальних бросков и умные атаки с использованием грамотных индивидуальных действий игроков. В итоге наша команда выиграла первую четверть 25:19.

Правда, во второй четверти на площадке царили гости, которые к концу отрезка вышли вперед. Но в начале третьей четверти эффектный бросок сверху баскетболиста «ястребов» Никиты Осита немного взбодрил команду. Началась битва характеров. До конца встречи никто из соперников не отрывался более чем на семь очков. В заключительном отрезке матча хороший шанс повести с весомым преимуществом появился у чебоксарцев, но Александру Ширкунову немного не повезло — его бросок с открытой позиции оказался неточным.

Несмотря на то, что победитель четвертьфинальной пары определится по сумме очков за два матча, для «ястребов» было делом принципа порадовать болельщиков, которые пришли поддержать клуб в не самое удобное время. В итоге судьба встречи решалась в концовке. Наши игроки имели несколько возможностей, чтобы все-таки выиграть матч, но им это сделать не удалось. Победу одержал клуб «Челбаскет» со счетом 71:68.

«Мы к каждому матчу готовимся примерно одинаково, и главная цель на игру — это победа. Конечно, в играх плей-офф ответственность за результат выше. Все-таки идет борьба на вылет. Но мы из-за всех сил старались сегодня выиграть, — поделился впечатлениями Никита Лашков, который с 15 очками стал самым результативным баскетболистом чебоксарцев в матче. — За счет чего попробуем обыграть «Челбаскет» в ответном матче? Главное сыграть строго от защиты, убрать потери и, надеюсь, что успех придет».