Петр Колтыпин рассказал о главных трендах развития и задачах экосистемы Сбер

Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин рассказал представителям СМИ Поволжского региона о главных трендах развития и задачах экосистемы Сбер в наше время. И о том, как банк выдержал испытания 2022 года, когда нагрузка на всю экономику страны была просто запредельной. Как итог этого сложного года – Сбер обеспечил бесперебойную работу всех платформ, систем и филиальной сети. Банк не приостановил ни один процесс или проект, выдачу или продажу ни одного из жизненно важных для наших клиентов продуктов. При этом сотрудники Сбера выдержали колоссальные нагрузки. Так, например, на 34% вырос клиентопоток в офисах банка в пиковые дни.

В условиях СВО и развернутой кибервойны Сбер оказался на пике хакерских атак. В 2022 году банк успешно отразил 490 крупных и тысячи мелких DDos-атак и предотвратили хищение средств клиентов на сумму 173 миллиарда рублей. Сбер доказал свою надежность в сложнейших условиях санкционного давления и турбулентности. Простой пример, с которым сталкивались многие, это те самые звонки псевдо-служб безопасности. Телефонное мошенничество в отношении клиентов Сбера сократилось в 15-20 раз. Хотя общий объем такого мошенничества в 2022 году вырос на 40 процентов. И банку удалось предотвратить 99,3% всех хищений

Парадокс, но в этих сложных условиях Сбер сумел нарастить клиентскую базу. Его клиентами стали и простые граждане, и юридические лица – предприниматели и компании.

«Говоря о ключевых результатах 2022 года, напомню, что «большой» Сбер заработал половину всей прибыли банковского сектора. Чистая прибыль Сбера – 300 млрд рублей. При том, что 18% российский банков оказались убыточными. При этом в декабре 2022г. Сбер вышел на рекорд по чистой прибыли – 125,5 млрд рублей, рост год к году составил более 40» — отметил Петр Колтыпин.

В сложном 2022-м году Сбер, абсолютно в каждом регионе провел круглые столы с застройщиками региона. На них выявили болевые точки, и банк направил свои ресурсы на решение этих проблем. Это помогло отрасли и в Чувашии. Например, жилой район «Новый город» соединяет между собой два города — Чебоксары и Новочебоксарск. 3 застройщика: АО «Иско-Ч», СЗ «Монолитное строительство», СЗ «Инкост». И именно Сбер протянул руку помощи застройщикам.

Неизменной остается и социальная миссия банка. Это десятки проектов – благотворительных, экологических, спортивных и многих других. В Чувашии, к примеру, уже открыта регистрация на ставший легендой «Зеленый марафон».

В Чебоксарах он пройдет в коллаборации с всероссийской акцией «Вода России» под общим названием «Семейный фестиваль «Зеленый марафон – Вода России» на Московской набережной 20 мая.

Регистрация открыта на сайте проекта https://greenmarathon.sberbank.ru/marathon/cheboksary/