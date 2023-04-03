Баскетболистки «ЧГУ-Атланты» проявили характер и заставили поверить в чудо

Архисложная задача стояла перед баскетболистками «ЧГУ-Атланты» в ответном матче 1/4 финала плей-офф высшей лиги против «Динамо-2» из Новосибирска. Чтобы получить заветную путевку в «Финал четырех» турнира после гостевой игры подопечным Никиты Иванова нужно было победить в домашней встрече на базе спорткомплекса ЧГУ с преимуществом в 20 очков.

Чебоксарская команда оказалась в затруднительном положении. Практически никто из любителей игры в оранжевый мяч не ожидал, что первая встреча четвертьфинальной серии плей-офф с «Динамо-2» пройдет не по сценарию «леопардовых» и завершится со счетом 74:55 в пользу дружины из Новосибирска. А ведь по результатам очных матчей регулярного чемпионата преимущество было на стороне «ЧГУ-Атланты». Наши баскетболистки победили в трех играх, а «Динамо-2» — в одной.

Вся прелесть стадии плей-офф в спортивных турнирах заключается в том, что команды начинают играть практически с чистого листа, а главным боевым единицам (игрокам) нужно демонстрировать индивидуальное мастерство в решающие моменты встреч.

Баскетболистки «ЧГУ-Атланты» под руководством Никиты Иванова настраивались на домашнюю игру как на решающую битву — все силы были брошены на ликвидацию отставания. Ведь в случае неудачного исхода сезон для нашей дружины досрочно завершался.

Первые минуты встречи для нашей команды сложились очень тяжело. Много неточных бросков, необдуманных действий, потерь. Терпение наставника «ЧГУ-Атланты» Никиты Иванова закончилось — он взял тайм-аут, чтобы объяснить игрокам, как правильно действовать.

НИКИТА ИВАНОВ, главный тренер «ЧГУ-Атланты»: «Сами виноваты. После первой встречи мы оказались в затруднительном положении. Сейчас мы делали все, что могли, — все было в наших руках. В какие-то моменты не хватило везения, не смогли реализовать важные штрафные броски. Все равно девушки молодцы — показали характер!»

И, похоже, что ко второй четверти нашему главному тренеру все же удалось найти волшебные слова и взбодрить подопечных. С того момента началась другая игра, которая могла стать исторической. По ходу встречи общее отставание «леопардовых» по сумме двух матчей достигало 25 очков, которые практически невозможно отыграть! Но наши девушки выдохнули, перезагрузились и начали приближаться к соперникам со скоростью курьерского поезда. При этом баскетболистки «ЧГУ» не только проводили эффективные атаки, но и демонстрировали красивые моменты для зрителей. Чего стоят только красивые броски Олеси Огурцовой в стиле легенды Национальной баскетбольной лиги Коби Брайанта…

К середине заключительной четверти «леопардовые» уже выигрывали 18 очков — нашим баскетболисткам оставалось реализовать одну атаку, чтобы выйти вперед! Соперницы не знали, что делать… Ближе к концу Валерия Баландина выполнила трехочковый бросок — мячик, казалось, залетал в кольцо, но в последний момент оранжевый снаряд все-таки вылетел.

Отличная игра, которая подарила незабываемые эмоции, завершилась со счетом 85:70 в пользу «ЧГУ-Атланты». Наши баскетболистки оставили все силы на площадке, но не смогли выйти в «Финал четырех»… После встречи ректор университета Андрей Александров, державший кулачки за команду, поблагодарил баскетболисток и главного тренера за достойное выступление.

«У нас не получилось в концовке забрать эту игру. Из-за усталости мы немного потеряли концентрацию и растеряли добытое преимущество, — сказала игрок «ЧГУ-Атланты» Олеся Огурцова после игры. — Атмосфера на матче была очень классная, поддержка чувствовалась, и болельщики гнали нас вперед».