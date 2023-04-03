Госдума РФ и ПАО «Химпром» начали подготовку инициативы сокращения среднего технического образования с 4 до 2 лет

В настоящее время российская промышленность находится под беспрецедентным санкционным давлением, и в текущей ситуации безусловным приоритетом является ускоренная реализация программ импортозамещения ключевых продуктов, технологий и систем.

В условиях возросшей потребности в отечественной продукции особое внимание необходимо уделять как созданию новых производств, так и скорости формирования ключевых профессиональных компетенций в различных отраслях промышленности. Одним из ключевых стратегических секторов российской промышленности является химическая промышленность.

За последние годы в отрасли сформировался дефицит кадров, который является значительным барьером для ее развития. Выходом из сложившейся ситуации может стать модернизация законодательства в области подготовки профессиональных кадров.

Инициатива, внесенная генеральным директором ПАО «Химпром» Дмитрием Колчиным, предполагает внедрение ускоренной подготовки и изменение формы обучения с дневной на вечернюю – студенты получат возможность совмещать получение специальности с работой на предприятии.

«Сегодня популярность и престиж рабочих профессий невелики – мы намерены изменить ситуацию, дав молодежи возможность получать стабильную и достойную зарплату, работая на производстве уже во время обучения. «Химпром» планирует поддерживать специальной стипендией своих сотрудников на всем протяжении такого обучения», – рассказал Дмитрий Колчин.

Президент Российского Союза химиков Виктор Иванов и депутат Госдумы РФ Мария Василькова поддержали идею модернизации законодательства в области подготовки профессиональных кадров в химической промышленности.

Привлечь внимание к карьерным перспективам химической отрасли для молодых людей планируется также с помощью Всероссийского конкурса «Лидеры России», создав специальный «химический» трек.

«Обеспечение квалифицированными кадрами – одна из главных задач, от решения которой зависит развитие отрасли. Например, на отраслевых предприятиях сроки закрытия вакансий технологов производства занимают более года. Договорились с ПАО «Химпром» о том, что запускаем работу по формированию отраслевой команды, которая займется проработкой инициативы по созданию отдельного «химического» трека в рамках всероссийского конкурса «Лидеры России» для выявления и подготовки лучших среди студентов, молодых специалистов, ученых управленческих кадров», – отмечает Мария Василькова.

Всецелую поддержку начинанию оказал Президент Российского Союза химиков Виктор Иванов: «Эта работа на корню меняет подход к среднему техническому образованию нашей молодежи. Рабочие кадры востребованы сегодня как никогда, и для химической промышленности будет почетно стать впереди этой трансформации подготовки новых поколений специалистов для всех индустриальных отраслей».

Традиционно Союз объединяет химические предприятия, научно-исследовательские, проектные и учебные институты, союзы и ассоциации химической направленности для развития химического комплекса России.

Выступить пилотной площадкой для новой формы обучения вызвался Новочебоксарский химико-механический техникум: «Мы провели переговоры с ПАО «Химпром», предложения руководителя я считаю своевременными и конструктивными», – обозначила Елена Пристова, директор НХМТ.

Планируется доработать и внести законодательную инициативу в Государственную Думу в период осенней сессии.

Без совершенствования отраслевой кадровой политики невозможно обеспечить переход на новый технологический уклад российской промышленности.