Конкурс «Успешная семья Приволжья» пройдет в Чебоксарах 7-8 июля

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

7-8 июля в Чебоксарах в рамках празднования Дня семьи, любви и верности пройдет конкурс «Успешная семья Приволжья».
Напомним, в прошлом и позапрошлом году этот конкурс также принимала столица Чувашии. И вот в Чебоксарах снова соберутся семьи из всех регионов ПФО, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, усыновившие или взявшие под опеку ребят, по разным причинам лишившихся семейного очага.
Всех делегатов «Успешной семьи Приволжья» ждет традиционная конкурсная программа — это «Презентация семьи», «Творческий номер на свободную тему», «Культурно-познавательный конкурс» и «Рассказ о своем регионе». Благодаря этим конкурсам каждая из семей сможет показать свои способности, обменяться успешным опытом крепких семейных отношений.

К сведению

Организаторы конкурса — аппарат полномочного представителя Президента России в ПФО, НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе и правительство Чувашии — как регион, ответственный за проведение окружного этапа.

Опубликовано: 3 апреля 2023 г.


Читайте также:

Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Рисунок семилетней девочки из Чебоксар признан лучшим на международном конкурсе
Перепись населения обрела свой талисман
Канашский школьник победил в олимпиаде по программированию
Стартовал фотоконкурс "Дети России - 2020"
В Чувашии подведены итоги конкурса «Лучший экспортер года»
Сотрудник "Газпрома" из Чувашии стал финалистом Международного литературного конкурса

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.