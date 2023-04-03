Конкурс «Успешная семья Приволжья» пройдет в Чебоксарах 7-8 июля

7-8 июля в Чебоксарах в рамках празднования Дня семьи, любви и верности пройдет конкурс «Успешная семья Приволжья».

Напомним, в прошлом и позапрошлом году этот конкурс также принимала столица Чувашии. И вот в Чебоксарах снова соберутся семьи из всех регионов ПФО, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, усыновившие или взявшие под опеку ребят, по разным причинам лишившихся семейного очага.

Всех делегатов «Успешной семьи Приволжья» ждет традиционная конкурсная программа — это «Презентация семьи», «Творческий номер на свободную тему», «Культурно-познавательный конкурс» и «Рассказ о своем регионе». Благодаря этим конкурсам каждая из семей сможет показать свои способности, обменяться успешным опытом крепких семейных отношений.

К сведению

Организаторы конкурса — аппарат полномочного представителя Президента России в ПФО, НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе и правительство Чувашии — как регион, ответственный за проведение окружного этапа.