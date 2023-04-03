Жители Чувашии выбрали название фестиваля ягод

На порталах «Открытый город», «Народный контроль» и «Госуслуги» завершилось голосование на лучшее название фестиваля ягод в Чувашии. В опросе приняли участие более тысячи жителей региона. Предлагали разные варианты — Разлюли малина, Нейроягодка, Ягода-Малинка, Лукошко ягод, Ягодар, Ягодуй и многие другие, всего более 60 «имен». Но самое большое число голосов получил вариант «Ягодный фестиваль Чувашии». За это название проголосовали 214 человек. Напомним, что первый в республике такой фестиваль откроется 12 июля, в Петров день. Анонсируя проведение такого мероприятия, Глава республики отметил, что оно объединит производителей и потребителей и откроет новые возможности для агротуризма.