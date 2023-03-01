Тотальный диктант напишут на стадионе, в котокафе и у Вышитой карты России

Наступила весна — и это прекрасное время, чтобы проверить свою грамотность. Тем более что совсем скоро подвернется хороший повод — через неделю, 8 апреля, в России и еще в 43 странах мира напишут Тотальный диктант. К событию вселенского масштаба (а эта просветительская акция проходит на всех шести континентах) в 11-й раз присоединится и Чувашия. Для самого же проекта этот год — юбилейный: Тотальный диктант пройдет в двадцатый раз.

Пишут полярники, пишут иностранцы

Любопытно: за два десятилетия интерес к Тотальному диктанту не только не угас, но, скорее, наоборот — с каждым годом набирает силу. Подтверждение тому — полные залы пишущих. А уж сколько людей набирают текст, сидя за компьютером, во время прямой трансляции — и посчитать трудно.

В этом году, как сообщают организаторы, «вживую» Тотальный диктант напишут на 1780 площадках по всему миру. Традиционные места проведения акции — вузы, школы, библиотеки, музеи и концертные залы.

К сведению 8 апреля, суббота, 14.00 — начало Тотального диктанта в Чувашии.

Организаторы акции в столице республики — ЧГУ имени И.Н. Ульянова и газета «Советская Чувашия».

Однако каждый год для любителей русского языка и отечественной литературы готовят и непривычные локации. В Москве, например, диктант будут писать в необычном помещении «ГЭС-2». Так называется культурное пространство в здании бывшей городской электростанции на Болотной набережной. На этой площадке незрячие и слабовидящие смогут написать диктант шрифтом Брайля и на бланках с крупным шрифтом. А для людей с плохим слухом диктант пройдет с переводом на жестовый язык.

В Омске главной площадкой станет стадион «G-DRIVE Арена», где вместе с омичами диктант напишут игроки местного хоккейного клуба «Авангард». В Санкт-Петербурге и Уфе проверка грамотности пройдет в котокафе, а в Калининградской области пишущие смогут бесплатно отправить почтовую открытку с уникальным дизайном в любую точку страны. В десятый раз Тотальный диктант напишут в Антарктиде — на станциях «Мирный», «Прогресс», «Новолазаревская» и «Восток». Работы полярников отсканируют и передадут на проверку экспертам. А рекордсменом по числу вовлеченных городов за границей, как сообщает «Российская газета», стал Казахстан. Диктант там проведут в десяти городах.

В Чебоксарах, как рассказал региональный координатор акции, заместитель декана факультета русской и чувашской филологии и журналистики Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова Андрей Обжогин, площадки Тотального диктанта остаются традиционными. Самая большая — в новом корпусе вуза по улице Университетской, 38, где задействуют четыре поточные аудитории. Здесь смогут принять в общей сложности до 400 человек. Еще в одной аудитории диктант в форме теста TruD напишут иностранцы.

Как обычно, ждут поклонников акции в Национальной библиотеке Чувашии, где диктант прочитает доцент кафедры русского языка и литературы, кандидат филологических наук Ирина Иванова. А площадкой-визиткой в этом году станет Чувашский национальный музей. Тотальный диктант здесь пройдет впервые, причем разместятся пишущие в зале, в котором выставлена знаменитая Вышитая карта России. Количество мест в музее, как и в Национальной библиотеке, ограничено — попасть смогут не более 40 человек, поэтому потребуется регистрация на городской странице сайта totaldict.ru. Запись уже открыта, и пока свободные места еще есть.

Напишут диктант и в Новочебоксарске. Проверить свою грамотность, заранее забронировав место на том же сайте, приглашают в лицей № 18. Текст прочитает учитель русского языка и литературы Елена Пенькова.

А вот чтобы принять участие в онлайн-диктанте, предварительная регистрация не потребуется. Трансляции пройдут во время традиционного онлайн-марафона, и поклонники проекта смогут написать все четыре фрагмента текста дистанционно. Подключиться к диктанту можно будет в 8.00, 11.00, 14.00 и 23.00 по московскому времени.

Гражданин русского языка

Имя автора текста Тотального диктанта — пожалуй, главная, интрига акции. В разное время эссе для него готовили известные современные писатели. Вот лишь некоторые имена — Павел Басинский, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Андрей Геласимов, Захар Прилепин, Марина Степнова. Автора Тотального диктанта этого года организаторы определили еще в сентябре. Им стал писатель и журналист из Владивостока, финалист премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», «НОС» и, что интересно, отличник Тотального диктанта Василий Авченко. Как отметил Андрей Обжогин, с этим автором ему познакомиться еще не пришлось, но всех других писателей диктанта он читать старается. «В свое время с удовольствием читал Басинского, Яхину, Геласимова», — поделился он с «СЧ».

«Тотальный диктант для меня — не только экзамен на знание родного языка, но и очередной нырок в отечественную словесность, — рассказал организаторам акции Василий Авченко. — Я чувствую себя гражданином не только России, но и русского языка: я живу в нем, принадлежу ему. Отношение к русскому языку у меня почти религиозное — это настоящее чудо, океан, вселенная. И я счастлив быть частичкой этой вселенной. Для меня важно и то, что Тотальный диктант — проект сибирского происхождения, что он не замыкается на столицах и, кочуя из города в город, «сшивает» нашу огромную страну».

По традиции в день акции автор лично прочитает свой текст в столице Тотального диктанта. В этом году ею стал Нижний Тагил, где на Демидовском железоделательном заводе, главной площадке проекта, Василий Авченко и выступит чтецом. Кстати, найти текст заранее в интернете невозможно. Но уже известно, о чем он. Специально для Тотального диктанта Василий Авченко написал сюжет о путешественнике, писателе и исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

В чем секрет пятерки?

Получить сертификат отличника Тотального диктанта мечтает, наверное, каждый участник этой глобальной акции. Кто-то идет к пятерке годами, а некоторые могут похвастаться целой коллекцией заветных дипломов. Написать на отлично — задача хоть и непростая, но вполне достижимая. В прошлом году в Чувашии, например, на пять справились с диктантом 19 человек, а в 2019 году в республике установили своеобразный рекорд — отличников тогда оказалось 75 человек.

В преддверии Тотального диктанта организаторы проводят большой марафон грамотности. В Чебоксарах уже много лет за несколько месяцев до дня Х на факультете русской и чувашской филологии и журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова проходят подготовительные занятия «Русский по пятницам». На уроках, которые бесплатно может посетить любой желающий, филологи вуза вместе со слушателями разбирают сложные случаи в русском языке и пишут тренировочные диктанты. Очередное занятие пройдет сегодня в 18.00, а заключительное — в следующую пятницу, накануне диктанта.

КСТАТИ

В этом году текст Тотального диктанта участники будут писать юбилейными фирменными ручками, «заряженными» на грамотность. Их раздадут всем, кто придет на очные площадки. В Чебоксарах, по словам Андрея Обжогина, их припасено пятьсот штук. Такие ручки, кстати, на диктанте выдают каждый год. Для многих участников они становятся предметом коллекционирования.