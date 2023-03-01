Сложные элементы и красочные трюки привели к медалям

Серебряный призер чемпионата мира и участница зимней Олимпиады в Пхенчхане Лана Прусакова выиграла очередную золотую награду Кубка России по фристайлу, который прошел в Красноярском крае. Наша спортсменка заняла первое место в дисциплине «биг-эйр». Спустя несколько дней на красноярских склонах были разыграны медали чемпионата России по фристайлу. На сей раз в том же «биг-эйре» Лана Прусакова финишировала третьей, а еще один представитель Чувашии Дмитрий Мулендеев стал серебряным призером соревнований, сообщили в Минспорта Чувашии.
Опубликовано: 29 марта 2023 г.
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