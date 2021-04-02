Лана Прусакова и Дмитрий Мулендеев — о чемпионате мира в США, Олимпиаде в Пекине и конкуренции во фристайле

Это моя медаль. Никому ее не отдам!

Что может объединять будущего журналиста и стоматолога? Международный экстремальный вид спорта. А еще — планы на жительство в Чебоксарах, постоянные сборы и разъезды, и … поломанные лыжи.

Живые, искренние, вдумчивые, — такими предстали перед журналистами «СЧ» члены российской сборной по фристайлу Лана Прусакова и Дмитрий Мулендеев. Для Димы это первый визит в редакцию. А вот Лана у нас уже была — два года назад, в статусе золотой медалистки зимней Универсиады в Красноярске она пришла в гости в «Советскую Чувашию» вместе со своим дедушкой Юрием Абрамовым. Теперь в копилке спортсменки — «серебро» чемпионата мира по фристайлу, а в качестве компании, по доброй традиции, любимый дедушка.

— Вы недавно вернулись в республику и сразу же окунулись с головой в официальные мероприятия. Находится ли в плотном графике свободное время на домашние дела, встречи с близкими и друзьями?

Лана: — Очень хороший вопрос. После приезда домой все мое время было расписано буквально по минутам: постоянные встречи, интервью. К счастью, я попросила освободить первый день после приезда и провела его на даче со своей семьей. Очень хорошо отдохнула, подзарядилась домашней энергией. Недавно посчитала — в году приблизительно около 2-3 месяцев удается побывать дома. Остальное время — на сборах, соревнованиях, в разъездах.

Дима: — На самом деле, не очень много времени остается. Но с самыми близкими друзьями успеваю встречаться — они всегда напомнят о себе, если даже я закрутился в бытовой суете. Плюс еще работа — с сентября я работаю в хирургическом кабинете в городской стоматологической поликлинике. Однако сейчас я взял отпуск, потому что не успеваю прийти в себя после соревнований.

— Дима, и как тебе работа стоматологом, сложно?

— Трудно приходилось на первых порах — нужно было «состыковать» все те знания, что получил за пять лет учебы в Чувашском госуниверситете, с реальной практической работой. Например, приходит пациент на прием, садится в кресло, открывает рот, и ты видишь в нем какие-то красные бугорки, и думаешь: «Что это такое?» И тут общие знания медицины помогают понять, что и зачем идет, поставить диагноз, назначить лечение… Но если уж лечение не поможет, приходится зуб удалять. Сколько я всего их удалил? Не считал точно, наверное, где-то штук сорок…

— Лана, представь — ты уже окончила факультет журналистики ЧГУ, получила диплом и начала работать корреспондентом, допустим в «СЧ» или, может, в российском «Спорт-экспрессе»… У кого бы ты взяла интервью?

— Я бы больше всего хотела взять интервью у победителей соревнований по легкой атлетике (отец Ланы занимался этим видом спорта. — Прим. ред.). Я подхожу к спортсменам, и спрашиваю: «Какие у вас эмоции?» А они все кричат, радуются — вот это идеальный вариант. Хорошо бы это было бы где-нибудь на соревнованиях в Чебоксарах или Новочебоксарске, где достаточно хорошо развита легкая атлетика.

— А как у вас складываются взаимоотношения с участниками сборной России по фристайлу? Дружите ли с соперниками из других стран и нашими спортсменами из других зимних дисциплин?

Лана: Я знакома с лыжницей Кристиной Кусковой, биатлонисткой Таней Акимовой, общаемся, но тесные дружеские контакты мы не поддерживаем . А в команде у нас отношения теплые, мы друг другу стараемся всегда помогать. Без взаимопомощи не обойтись вообще никак. Потому что на сборах бывает сложно вставать после тяжелых падений. Нужна поддержка и друг, он всегда подаст руку помощи. И этим товарищем на протяжении семи лет для меня как раз является Дмитрий Мулендеев. Мы с самого детства с ним знакомы, постоянно вместе. Так же с сокомандниками из других регионов тоже стараемся друг друга подбадривать. Из других стран с ребятами тоже общаемся. Практически мы все подписаны друг на друга в социальной сети Инстаграмм, списываемся периодически.

— Конкуренция в ваших дисциплинах фристайла «слоупстайл» и «биг-эйр» наверняка ни в чем не уступает борьбе за пальму первенства в биатлоне, где больше десятка стран претендуют на медали чемпионата мира?

Лана: — Среди женщин такой жесткой конкуренции пока нет. Нас еще не так много в этом виде спорта. Если не ошибаюсь, на чемпионате мира сейчас 28 девочек, но при этом, как я уже сказала, очень многие прыгают «дабл», так называемые двойные вращения, и поэтому соперничество на самом деле достаточно серьезное. Мужчин в этом спорте гораздо больше и конкуренция у них куда серьезнее.

Дима: — На самом деле мужчинам приходится серьезно бороться за место «под солнцем», но самая большая разница в уровне сейчас у российских спортсменов.

В России фристайлистов по нашим дисциплинам не так много. Сейчас в стране есть 20-25 молодых спортсменов — они между собой соревнуются и пытаются мне наступить на пятки. На мировом уровне уже я иду по следам иностранных спортсменов — мне не хватает времени нагнать их. (Вздыхает). Вот сейчас еще голеностоп травмировал. Я не могу полноценно прыгать — мне нужно восстановиться, выждать время и уже с новыми силами рваться в бой, но я близок к мировым лидерам. Если образно говорить, то меня отделяет пара шагов по трюкам.

Лана: — Наш спорт развивается, конечно, очень динамично. Еще четыре года назад девочки не верили в то, что смогут прыгать двойной прыжок, так называемый «дабл». Для того чтобы его выполнить нужно два раза перевернуться через голову. Это достаточно рискованный трюк. На тот момент даже мальчики только–только начинали его прыгать в России. А сейчас в мире несколько спортсменок, находящихся в топе, уже прыгают «дабл корк» (двойной прыжок). И очень здорово, что Анастасия Таталина стала чемпионкой мира, выполнив двойной прыжок в обе стороны. Девочки уже делали двойные прыжки в обе стороны, но никто еще не делал это с таким большим количеством градусов и оборотов. Мы все Настей очень гордимся. Наша победа на этом чемпионате сравнима с победой русских над канадцами в хоккее, когда они обыграли в суперсерии родоначальников этого вида спорта. Сейчас примерно так же произошло. И хоть США — родоначальник фристайла, мы показываем, что ни капельки от американцев не отстаем, и даже где-то превосходим их. Победа Анастасии, я считаю, послужит большим толчком для привлечения молодежи в этот вид спорта.

КСТАТИ Дедушку Ланы Прусаковой Юрия Абрамова по праву можно считать самым первым тренером спортсменки. Еще в детстве он понял, что Лане нравятся экстремальные выступления — внучка залезала на заборы в деревне, на крышу соседского дома и оттуда прыгала в сугробы. «Ох, как ругались потом соседи, а мы переживали за нее, — говорит Юрий Афанасьевич. — И сейчас переживаем всей семьей, только уже во время ее стартов. Когда транслируют по телевизору соревнования, где выступает Лана, дыхание прерывается, настолько все это волнительно. А когда внучка возвращается домой, я всегда нахожусь в ее распоряжении». «Большое спасибо дедушке, бабушке и всей моей семье за поддержку, — говорит в свою очередь Лана. — Без моих самых родных людей не было бы таких достижений».

— Лана, на Олимпиаде в Корее ты была на 14 месте в слоупстайле. А на какой результат ориентируешься на Олимпиаде в Пекине?

— Конечно, хотелось бы рассчитывать на медаль, но наш спорт непредсказуем. Поэтому главная моя задача — выполнить четко программу, а место определят уже судьи.

— Планируешь что-то поменять в тренировочной подготовке перед олимпийским сезоном?

— В Америке на Кубке мира после чемпионата получила травму колена, нужно сейчас как следует восстановиться, привести себя в форму, и после этого уже решать вопрос с подготовкой. Сейчас лечение – на первом плане.

— В Китае, также как и в Южной Корее, российские олимпийцы по решению CAS (спортивного арбитражного суда) будут выступать без флага и гимна. Но если санкции отменят, сможешь ли ты спеть Гимн России? Слова наизусть знаешь?

— Слова знаю, конечно, в школе учили, до сих пор их помню. А в Корее, кстати, выступать без флага, без российской символики, было немного непривычно. Так же, как и на чемпионате мира. На первую официальную тренировку я планировала надеть куртку с логотипами и нашивками российской сборной, но мой тренер, живший в соседнем номере, заметил и сразу предупредил — так в люди выходить нельзя. Пришлось быстро поменять куртку. Нам очень строго пригрозили, что обязательно нужно снять все наклейки с логотипом Федерации фристайла России. И мы все отклеивали от греха подальше, боялись, что не дай Бог их кто-нибудь увидит, и нас дисквалифицируют за это.

— Перед каким стартом вы чувствовали самое сильное волнение?

Дима: — Один из самых сложных стартов был первый Кубок мира. Но волнение — это приходящее и уходящее чувство, над ним можно поработать, и оно вообще не будет появляться. На чемпионате мира я перестал волноваться — просто думал о том, что должен сделать, в какой момент, в какую секунду. Если ты сконцентрирован на соревнованиях, то страх постепенно исчезает.

Лана: — А для меня самый волнительный старт, безусловно, — Олимпийские игры. Честно говоря, на тот момент я не очень-то была готова к таким серьезным соревнованиям. Мне было тогда всего 17 лет, на старте меня буквально трясло, не было собранности, в голове мелькали мысли: «Господи, неужели это со мной происходит, вот это я прямо сейчас на Олимпиаде…» А в прошлом году после полугода нахождения на карантине мы практически без тренировок приехали на первый этап Кубка мира в Австрии, и я заняла на соревнованиях последнее место. Для меня это стало шоком, и я решила обратиться к спортивному психологу Анне Елисеевой.

— Вспомнишь советы, которые тебе давал психолог?

— На протяжении трех месяцев, стабильно раз в неделю, мы проводили занятия, разбирали мои личные проблемы. Анна разъясняла мне определенные темы, связанные со спортом: такие как ответственность, зависимость от чужого мнения, мотивация, самооценка и так далее. И практически после каждого занятия (проходили они в основном онлайн, и пару раз в очном формате, когда я была в Москве ) у меня возникали мысли: «Ой, а что, так можно было?», «Почему я раньше этого не знала?», «Это же нужно всем знать!» Так, например, после пройденной с ней темы «зависимость от чужого мнения» я сделала на «отлично» на тренировке один трюк, и вместо того, чтобы подъехать к Диме Мулендееву и спросить: «А как это сейчас было, классно?», я поняла, что не хочу быть зависимой от мнения другого человека. То, что может дать мне Дима — похвалить меня, я могу дать себе сама.

А еще Анна очень смотивировала меня на медаль чемпионата мира. «Лана, ну ты столько работала, нужно настраиваться так, что ты пришла забрать свое, — сказала она мне перед поездкой в США. — Неужели ты позволишь кому-то забрать твою медаль? Она действительно твоя, ты ее заслужила». С таким настроем я вышла на старт чемпионата мира. И даже когда упала во второй попытке, у меня оставалась еще одна: либо все, либо ничего. И я говорю себе: «Это моя медаль, я так много работала, я не отдам ее никому! Я должна сделать «дабл корк». И это мне очень помогло.

— Еще о настрое перед соревнованиями. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что перед важными стартами лучше запретить спортсменам пользоваться социальными сетями. Как думаете, такие запреты помогут?

Лана: — Это все очень индивидуально: кому-то помогает погруженность в социальные сети, а у других, наоборот, энергию забирает. Всегда нужно ориентироваться на свои ощущения.

Дима: — Я стараюсь не заходить в социальные сети, потому что это отвлекает. Это социум — в нем ты смотришь на других и повторяешь за ними. А тут все индивидуально, ты должен ориентироваться только на себя. И даже если перед стартом позвонят мама или папа, я быстро скажу: «Ага, все, давай пока», чтобы не сбить настрой перед соревнованиями. Есть спортсмены, которые любят поговорить перед состязаниями. Лично я стараюсь сохранять боевой настрой.

— А что думают тренеры на этот счет?

Лана: — Если перед стартом, допустим, выложу в сети какое-то видео или фото, а потом выступлю плохо, то наставник говорит: «Ой, приехала тут, главное — фотку выложила, а выступить забыла». Но если я выставила фото или видео, и на следующий день победила, то ни слова не скажет. От ситуации все зависит.

Дима: — Да, так и говорит. (Смеется). Лично я фотографии перед стартами не выкладываю.

— Ряд российских спортсменов, в том числе и «номер один» мужского лыжного спорта Александр Большунов, после победной гонки дают интервью иностранным СМИ с переводчиком на русском языке. А можете ли вы свободно общаться на английском?

Лана: — Да могу, с небольшими неточностями. В США ко мне после финиша подошли журналисты и попросили дать несколько комментариев, естественно на английском. Я дала, и в репортаже Первого канала тоже есть этот фрагмент с переводом на русский язык.

Дима: — Конечно, могу. У меня есть друзья из Европы, Америки, мы постоянно разговариваем, общаемся, переписываемся. Бывает, возникают небольшие проблемы, но, если что, у меня есть словарь на телефоне и можно найти значение любого слова.

— А кого из спортсменов вы могли бы назвать примером для подражания?

Лана: — В нашем виде спорта это Матильда Гремо (Швейцария), которая первая в мире из девочек прыгнула «свитч дабл корк 1440». Ну и, конечно, Анастасия Таталина. А еще мне нравится фигурное катание, очень изящный вид спорта. Я сама им раньше занималась. Правда, недолго. Из спортсменок нравятся Евгения Медведева и Алина Загитова.

— Недавно, впервые за много лет, были заметно повышены ежемесячные стипендии для членов сборных команд России в Чувашии. У вас уже есть понимание, на что хотите эти деньги потратить?

Лана: — Да, я коплю сейчас на квартиру, и скоро собираюсь ее покупать в Чебоксарах.

Дима: — Я тоже откладываю на квартиру в Чебоксарах. У нас раньше зарплата была 6 тысяч, потом 12 тысяч, по сборной нам тоже давали, но этого мне хватало на то, чтобы просто жить. Сейчас уже стал более вдумчиво подходить к расходам.

— Раз уж мы коснулись темы денег, вспомним, что фристайл — достаточно дорогой вид спорта. Судя по данным интернет-магазинов, комплект лыж для фристайла стоит от 18 до 30 тысяч рублей, ботинки — от 13 до 20 тысяч. Для профессиональных спортсменов, наверное, экипировка еще дороже?

Лана: — К счастью, спортивный инвентарь для профессиональных спортсменов в нашей команде закупает Федерация фристайла России, за что ей огромное спасибо. Потому что сами спортсмены не смогли бы все приобрести — это действительно очень дорого. Иногда приходится и самим покупать — куртки, например, или штаны — но это очень редкая практика.

— А если посчитать общую стоимость экипировки, во сколько может обойтись этот вид спорта?

Лана: — Давайте посчитаем: если закупать экипировку профессионального уровня, то в 30 тысяч рублей обойдутся лыжи, и в такую же сумму встанут ботинки. Палки для лыж можно приобрести за 10-20 тысяч рублей, шлем — за 15 тысяч, куртку и термобелье еще по 10 тысяч, защита для спины и бедер — 15 тысяч. Возможно, кто-то катается в специальных наколенниках, а это еще 40 тысяч рублей. Сразу хотелось бы успокоить родителей будущих спортсменов — в спортивной школе № 2, в которой я занималась и можно сказать выросла, спортивное оборудование закупается в достаточном количестве, так что дети имеют возможность заниматься практически бесплатно. Когда я начинала заниматься, родители покупали все за свой счет. Выходило недешево, но, к счастью, все окупилось.

— А как часто ломаются лыжи? Сколько пар пришлось менять за сезон и за карьеру?

Лана: — В среднем за сезон уходит 2-3 пары лыж. Раньше, когда я только училась кататься и прыгать с трамплинов, лыжи ломались гораздо чаще. Сейчас они ломаются чуть по-другому, это так называемая «накопительная травма» — прямо по серединке лыжи расслаиваются, оттого, что очень жесткие бывают приземления, когда я далеко улетаю или, наоборот, не долетаю до точки приземления, идет очень большая компрессия и лыжи просто не выдерживают.

Дима: — У меня, бывало, 6 пар ломалось за сезон. Правда, в этом году я нормально откатал на одной паре. А за карьеру сломал, наверное, около 30-40 пар лыж.

Лана: — Расскажу интересный случай. В Италии под конец сборов, когда надо было уже уезжать в Америку, я обнаружила, что мои лыжи сломаны, то самое накопительное отверстие появилось. Вторая пара у меня была дома, в Чебоксарах. Вернуться домой за лыжами времени не было, и поэтому моя любимая мама привезла лыжи из Чебоксар в Москву. Ей пришлось приезжать даже не один, а два раза, так как возникли проблемы с визами и мы не смогли вернуться вовремя в Москву. На сборах в Италии много чего не получалось, очень больно падала, тяжело было справиться с давлением перед чемпионатом. И когда я увиделась с мамой в Москве, мое эмоциональное состояние сильно улучшилось, и я поехала соревноваться в боевом настроении.

В первый же день в Америке я пошла в ближайший лыжный сервис для того, чтобы переставить крепления со старых лыж на новые. Надо сказать, что в перестановке креплений самое главное — сделать новые отверстия на лыжах. И я об этом позаботилась заранее, еще в Чебоксарах, сходила к своим друзьям и они помогли. И тут в ски-сервисе за работу с меня просят аж 50 долларов. Обидно, но куда деваться — пошла в отель за деньгами. Когда же я вернулась, сотрудники сервиса сказали, что они решили установить крепления бесплатно, так как я профессиональный спортсмен. А когда я выиграла медаль и выложила пост в Инстаграме, под ним появилось много комментариев, в том числе и от работника той самой мастерской. Он написал: «Это все моя работа! Благодаря моей работе ты выиграла медаль». Я ответила: «Все правильно, это и твоя заслуга». На следующий день я взяла медаль, пошла в этот лыжный сервис и поблагодарила всех его работников. Они были счастливы, огромную радость испытала и я, потому что доставила людям столько положительных эмоций. Вот за это я и люблю спорт, за такие позитивные и живые эмоции!

БЛИЦОПРОС

— Какую книгу вы прочитали недавно?

Лана: — «Унесенные ветром». Книга очень впечатлила, и фильм посмотрела, но книга, конечно, лучше.

Дима: — «Моби. Саундтрек моей жизни». Сейчас перечитываю книгу Эриха Мария Ремарка «Три товарища», первый раз четыре года назад читал.

— Какой последний фильм посмотрели?

Лана: — Очень понравился канадский сериал «Энн»

Дима: — Из последних — мультфильм «Душа». Этот мультфильм учит правильно относиться к жизни.

— Какую музыку предпочитаете слушать?

Лана: — Рок, ар-н-би (R’n’B) и альтернативная музыка.

Дима: — Вообще рэп, но стараюсь разбавлять его и другой музыкой.

— Какая у вас самая вредная привычка?

Лана: — От нее я недавно избавилась — с первого класса я грызла ногти. Это было ужасно. Сейчас мои ногти идеальные, я этим безумно горжусь. Я бросила эту привычку меньше года назад. Это самая большая победа!

Дима: — Поздно ложусь спать, могу опоздать, бываю непунктуальным…

— Лучший подарок, который вы когда-либо получали?

Лана: — Одноклассники моей младшей сестренки решили создать фан-аккаунт в Инстаграме в мою честь. Это самый крутой подарок.

Дима: — Друг подарил необычную рубашку, которую он сшил из нескольких рубашек. Каждая сторона из разных кусков, и карманы сделаны как раз для моего телефона.

— Какой литературный (кино или мультипликационный) персонаж напоминает вам себя самих?

Лана: — Скарлет О’Хара со своей легендарной фразой: «Я подумаю об этом завтра».

Дима: — Я бы ассоциировал себя с Майклом Джорданом, потому что мы похожи по взглядам на жизнь, по отношению к спорту.

— Какие советы дали бы другим ребятам, кто захочет попробовать себя во фристайле?

Лана: — Главное — делать то, что нравится и всегда прислушиваться к себе, к своим ощущениям. Это очень важно, чтобы на тренировках избежать серьезных травм и падений.

Дима: — Не зацикливаться на спорте, и получать удовольствие от всего того, что ты делаешь.

Дарья Кузьмина, Николай Архипов

Фото Олега Мальцева

Ребята пришли в редакцию «СЧ» сразу после встречи с Главой Чувашии Олегом Николаевым.