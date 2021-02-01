Лана Прусакова и Дмитрий Мулендеев выступили на этапе Кубка Европы в дисциплине «биг-эйр»

Перед главным турниром сезона представители Чувашии Лана Прусакова и Дмитрий Мулендеев в составе сборной России проверили свои силы на этапе Кубка Европы в дисциплине «биг-эйр».

Соревнования проходили в швейцарском Давосе. Лане Прусаковой удалось завоевать бронзовую медаль с результатом 174,8 балла. Первые два места среди женщин также заняли россиянки — «золото» у представительницы Краснодарского края Ксении Орловой (176,6), а «серебро» у москвички Анастасии Таталиной (176,2).

«Что касается женской части соревнований, то тут наши девочки между собой соревновались, — рассказал в интервью пресс-службе федерации фристайла России наставник из Чувашии Никита Васильев, который является старшим тренером сборной России. — Если говорить про Лану, то в ее программе есть более серьезные трюки, которые мы готовим к чемпионату мира. К сожалению, трамплин не позволил выполнить эти элементы».

В мужской части соревнований Дмитрий Мулендеев занял 14-е место. «Сначала была квалификация, в которой Дмитрий Мулендеев был вторым, — отметил Никита Васильев. — В финале он свои соревновательные трюки выполнил не совсем качественно. Будем корректировать подготовку в преддверии чемпионата мира, чтобы там спортсмен смог показать высокие и достойные результаты».

Напомним, что чемпионат мира по фристайлу пройдет с 10 по 16 марта в американском Аспене.

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Несмотря на хороший результат, Лане Прусаковой (крайняя справа) не удалось показать свои самые сложные трюки.