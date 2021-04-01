Олег Николаев встретился с Ланой Прусаковой и Дмитрием Мулендеевым

Победа случайной не бывает

В Доме правительства состоялась встреча Главы республики Олега Николаева с серебряным призером чемпионата мира по фристайлу Ланой Прусаковой и членом российской сборной Дмитрием Мулендеевым, а также их тренером Никитой Васильевым.

«Я желаю вам не останавливаться на достигнутом. Пусть каждый успех в вашей спортивной карьере станет новой ступенькой к будущим победам, — сказал Олег Николаев. — Очень приятно слышать словосочетание «спортсмен из Чувашии», и мы особенно гордимся, когда это связано с победами на мировых первенствах».

В беседе зашла речь о подготовке к главному старту года для фристайлистов, которая проходила тяжело. «В одном трюке я почувствовала, что если буду дальше крутиться, то приземлюсь на голову. Поэтому решила раскрыться и приземлилась на спину, — поделилась Лана Прусакова. — Было безумно больно и стыдно, ведь это видели все. После соревнований мы пошли сдавать тест на ковид. И оказалось, что даже женщина, которая делает тестирование, видела мое падение. «Какой позор!» — подумала я и решила, что обязательно завоюю медаль на чемпионате».

Еще Лана упомянула о том, что выступала на чемпионате мира под «родным» для нашей республики 21-м номером. «Ничего не бывает случайно», — с улыбкой произнес Олег Николаев.

Уже ближе к концу беседы наставник Ланы и Дмитрия рассказал, как будет проходить процесс восстановления спортсменов после тяжелого со всех точек зрения сезона. «У ребят впереди небольшой отдых, после которого мы планируем провести на базе физкультурно-оздоровительного центра «Росинка» восстановительные тренировочные сборы. Условия для нас там вполне подходящие», — поделился планами Никита Васильев.

В завершение встречи Глава Чувашии вручил Лане Прусаковой, Дмитрию Мулендееву и Никите Васильеву памятные медали «100-летие образования Чувашской автономной области».

А после беседы в стенах Дома правительства спортсмены посетили редакцию нашей газеты. «Нас наградили медалями, очень приятно получать такую высокую награду, — поделилась своими впечатлениями о встрече с Главой Чувашии в интервью «СЧ» Лана Прусакова. — После официальной части мы поднялись на самый верхний этаж, где мне разрешили сыграть на фортепьяно, и я сумела продемонстрировать, как играю. Потом вышли на крышу и посмотрели на шикарные виды нашего прекрасного города».

Полное интервью с Ланой Прусаковой и Дмитрием Мулендеевым читайте в следующем номере газеты «Советская Чувашия».

Фото cap.ru

Во время встречи удалось обсудить развитие фристайла в Чувашии. «Этот вид спорта базовый в регионе. Есть возможности поддерживать его более серьезно», — отметил Олег Николаев.