Олег Николаев встретился с Ланой Прусаковой и Дмитрием Мулендеевым

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Победа случайной не бывает

В Доме правительства состоялась встреча Главы республики Олега Николаева с серебряным призером чемпионата мира по фристайлу Ланой Прусаковой и членом российской сборной Дмитрием Мулендеевым, а также их тренером Никитой Васильевым.
«Я желаю вам не останавливаться на достигнутом. Пусть каждый успех в вашей спортивной карьере станет новой ступенькой к будущим победам, — сказал Олег Николаев. — Очень приятно слышать словосочетание «спортсмен из Чувашии», и мы особенно гордимся, когда это связано с победами на мировых первенствах».
В беседе зашла речь о подготовке к главному старту года для фристайлистов, которая проходила тяжело. «В одном трюке я почувствовала, что если буду дальше крутиться, то приземлюсь на голову. Поэтому решила раскрыться и приземлилась на спину, — поделилась Лана Прусакова. — Было безумно больно и стыдно, ведь это видели все. После соревнований мы пошли сдавать тест на ковид. И оказалось, что даже женщина, которая делает тестирование, видела мое падение. «Какой позор!» — подумала я и решила, что обязательно завоюю медаль на чемпионате».
Еще Лана упомянула о том, что выступала на чемпионате мира под «родным» для нашей республики 21-м номером. «Ничего не бывает случайно», — с улыбкой произнес Олег Николаев.
Уже ближе к концу беседы наставник Ланы и Дмитрия рассказал, как будет проходить процесс восстановления спортсменов после тяжелого со всех точек зрения сезона. «У ребят впереди небольшой отдых, после которого мы планируем провести на базе физкультурно-оздоровительного центра «Росинка» восстановительные тренировочные сборы. Условия для нас там вполне подходящие», — поделился планами Никита Васильев.
В завершение встречи Глава Чувашии вручил Лане Прусаковой, Дмитрию Мулендееву и Никите Васильеву памятные медали «100-летие образования Чувашской автономной области».
А после беседы в стенах Дома правительства спортсмены посетили редакцию нашей газеты. «Нас наградили медалями, очень приятно получать такую высокую награду, — поделилась своими впечатлениями о встрече с Главой Чувашии в интервью «СЧ» Лана Прусакова. — После официальной части мы поднялись на самый верхний этаж, где мне разрешили сыграть на фортепьяно, и я сумела продемонстрировать, как играю. Потом вышли на крышу и посмотрели на шикарные виды нашего прекрасного города».

 

Полное интервью с Ланой Прусаковой и Дмитрием Мулендеевым читайте в следующем номере газеты «Советская Чувашия».

 

 

Фото cap.ru
Во время встречи удалось обсудить развитие фристайла в Чувашии. «Этот вид спорта базовый в регионе. Есть возможности поддерживать его более серьезно», — отметил Олег Николаев.

Опубликовано: 5 апреля 2021 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.