Лана Прусакова стала серебряным призером чемпионата мира по фристайлу

«Поздравляем! Гордимся! Верим в следующие победы!» — написал в Инстаграме Глава Чувашии Олег Николаев. Поздравления двадцатилетней спортсменке из Чувашии адресовал и министр спорта Василий Петров, и сотни поклонников спортсменки.

Изначально на чемпионате, проводившемся в США, все для Ланы складывалось не так просто. В квалификации она набрала 81,75 балла и буквально вскочила на подножку уходящего поезда, попав в финал с 8 места. Компанию ей составила другая россиянка, москвичка Анастасия Таталина, в квалификации ставшая третьей с результатом 93,25 балла.

Перед финалом у каждой спортсменки были равные шансы на успех — главным было в нужный момент сосредоточиться и выдать лучшее, на что они способны. И наши девушки сумели это сделать! Анастасия Таталина уверенно выполнила первые две попытки в решающей стадии соревнований, и, получив в общей сложности 184,5 балла, больше не отдала никому пальму первенства. А вот у Ланы Прусаковой финал складывался сложнее — до последних мгновений представительница Чувашии не попадала в тройку призеров. Но собрав всю волю в кулак, Лана выдала очень сложную связку трюков в заключительной попытке и стала обладательницей «серебра» с результатом 165,5 балла.

«Все еще не могу поверить! — поделилась своими эмоциями в Инстаграме Лана Прусакова. — Тяжелую работу можно считать оплаченной! Я безумно счастлива, и сделала все, что могла».

«Девочки сегодня сотворили историю российского фристайла — сразу две медали, золотая и серебряная! — прокомментировал выступление старший тренер сборной России по фристайлу в дисциплинах «слоуп-стайл» и «биг-эйр» Никита Васильев. — Для нас это значит, что мы все-таки смогли собраться, сезон был очень непростой, очень тяжелый. Эти медали бесценны для нас, учитывая, что у нас было очень много проблем с визами, с поездкой в США. Эти медали — на вес огромного-огромного золота!»

МЕЖДУ ТЕМ

А вот для Дмитрия Мулендеева чемпионат мира сложился неудачно. В лучшей попытке он набрал 80 баллов, занял 28 место и не смог отобраться в финал соревнований.

Фото cap.ru

Для Ланы Прусаковой эта серебряная медаль — первая награда на чемпионатах мира. А уже в следующем сезоне у спортсменки будет возможность продемонстрировать свое мастерство на Олимпиаде 2022 года в Пекине.