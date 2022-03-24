Дмитрий Салмин завоевал «золото» первенства России по фристайлу

Отлично выступил на проходящем в Ленинградской области первенстве России по фристайлу спортсмен из Чувашии Дмитрий Салмин.

Многие любители спорта привыкли читать на страницах «СЧ» новости о замечательных фристайлистах Чувашии — Лане Прусаковой и Дмитрии Мулендееве. Но и подрастающее поколение дает повод для гордости. На первенстве страны, проходившем на заснеженных склонах горнолыжного курорта «Красное озеро», в возрастной группе среди юношей 11-12 лет золотую медаль в дисциплине «слоупстайл» завоевал Дмитрий Салмин.

Как сообщили в Минспорте Чувашии, второе и третье места заняли представители Москвы — Михаил Кучерявенко и Роман Данильченко. Спустя несколько дней Дмитрий повторил свой успех в дисциплине «биг-эйр». Наш спортсмен показал лучший результат — 161,75 балла и завоевал второе «золото». Серебряным призером стал Никита Комиссаров из Красноярского края, а бронзовым — Мирослав Гуц из Москвы.