Отлично выступил на проходящем в Ленинградской области первенстве России по фристайлу спортсмен из Чувашии Дмитрий Салмин.
Многие любители спорта привыкли читать на страницах «СЧ» новости о замечательных фристайлистах Чувашии — Лане Прусаковой и Дмитрии Мулендееве. Но и подрастающее поколение дает повод для гордости. На первенстве страны, проходившем на заснеженных склонах горнолыжного курорта «Красное озеро», в возрастной группе среди юношей 11-12 лет золотую медаль в дисциплине «слоупстайл» завоевал Дмитрий Салмин.
Как сообщили в Минспорте Чувашии, второе и третье места заняли представители Москвы — Михаил Кучерявенко и Роман Данильченко. Спустя несколько дней Дмитрий повторил свой успех в дисциплине «биг-эйр». Наш спортсмен показал лучший результат — 161,75 балла и завоевал второе «золото». Серебряным призером стал Никита Комиссаров из Красноярского края, а бронзовым — Мирослав Гуц из Москвы.
Дмитрий Салмин завоевал «золото» первенства России по фристайлу
Отлично выступил на проходящем в Ленинградской области первенстве России по фристайлу спортсмен из Чувашии Дмитрий Салмин.
Один Ответ
К развитию горнолыжного спорта в Чувашии нужно повышенное внимание и полезная помощь. Для этого необходимо предоставить мощный трактор и т.п. для приведения существующих, рабочих горнолыжных склонов рядом с ДК им.П.Хузангая и т.п. Важно, в наши дни, всеми ресурсами поддержать развитие этого вида спорта в Чувашии. Дополнительно необходимо организовать учебный склон для горнолыжников в парке «Амазония», где рельеф местности позволяет это сделать (может руководство парка «Амозония» этого не понимает или не хочет понять???).