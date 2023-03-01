ДЕНИС СПИРИН,

глава администрации города Чебоксары :

«В соцсетях меня спрашивают, что я думаю об Указе Олега Николаева, устанавливающем порядок отрешения от должности глав муниципалитетов. Скажу так: это решение давно назревало. Растет уровень ответственности глав регионов перед Президентом страны Владимиром Путиным. Совершенно очевидно, что к руководителям на местах будут предъявляться повышенные требования. Принятие такого порядка на законодательном уровне ведет к большей ответственности городских руководителей за законность и обоснованность принимаемых решений. Считаю, что жителям городов и сел Чувашской Республики такое решение Олега Николаева принесет больше плюсов».