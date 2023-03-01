Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ДЕНИС СПИРИН,
глава администрации города Чебоксары :

«В соцсетях меня спрашивают, что я думаю об Указе Олега Николаева, устанавливающем порядок отрешения от должности глав муниципалитетов. Скажу так: это решение давно назревало. Растет уровень ответственности глав регионов перед Президентом страны Владимиром Путиным. Совершенно очевидно, что к руководителям на местах будут предъявляться повышенные требования. Принятие такого порядка на законодательном уровне ведет к большей ответственности городских руководителей за законность и обоснованность принимаемых решений. Считаю, что жителям городов и сел Чувашской Республики такое решение Олега Николаева принесет больше плюсов».

Опубликовано: 28 марта 2023 г.


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