Вопросы с прямой линии взяты на контроль в администрации Чебоксар

Благоустройство, транспорт и потопы в подвале

На прошлой неделе глава администрации Чебоксар Денис Спирин отправился в микрорайон «Садовый», чтобы на месте разобраться с проблемой подтапливаемых подвалов. О ней в ходе недавней прямой линии ему рассказала председатель домкома дома 3 по улице Дементьева Алена Николаева.

…В квартирах на нижнем этаже панельной десятиэтажки «прописалась» сырость, и благоухает отнюдь не розами. Что и неудивительно — подвалы этого дома, а также ряда соседних домов, регулярно затапливаются стоками. После потопов (а случаются они достаточно часто) председателю совета МКД приходилось упрашивать, чтобы «Водоканал» устранил засор, ведь канализационная сеть, возведенная застройщиком дома, на муниципальный баланс не передана. Не так давно фирма-застройщик заключила договор с «Водоканалом» на аварийное обслуживание. Но проблем от этого меньше не стало. В дом на улице Дементьева, 3 аварийные бригады наведываются регулярно, полторы недели назад для прочистки сильного засора пришлось использовать гидродинамическую промывную машину.

«Считаю, что вопросы, накопившиеся к застройщику микрорайона, требуют одновременного подключения разных структур, — отметил Денис Спирин. — Будем изучать варианты технических решений по реконструкции участка водоотведения, а заодно — прецедентную практику по работе с застройщиками. Необходимо подключить к теме обслуживания коммуникаций в микрорайоне и сотрудников надзорных органов».

КСТАТИ

О чем еще спрашивали чебоксарцы

Всего на прямую линию с Денисом Спириным поступило более ста вопросов: по телефону, через телеграм-канал главы администрации и социальную сеть ВКонтакте. Самой популярной темой стало благоустройство территорий — люди предлагали включить в ремонтный план будущего года дворы домов по улицам Водопроводная, 12 и Константина Иванова, 84; завершить благоустройство Школьного бульвара, отремонтировать тротуары по улице Константина Иванова…

На втором месте — тема транспортная: жители микрорайона «Солнечный» просили продлить автобусный маршрут № 35, сотрудницы «Промтрактора» жаловались, что 42-я маршрутка перестала доезжать до заводоуправления…

Пустующий торговый павильон на перекрестке улицы Университетской и Ядринского шоссе очень огорчает чебоксарца Дмитрия Головина — заброшенное строение портит пейзаж на въезде в город. Денис Спирин заверил, что он в курсе, и что вопрос решается: «Судебные процессы по этому объекту идут. Специалисты готовят документацию под изъятие павильона, есть план дальнейшей работы по территории, благоустроим это пространство обязательно».

«Все вопросы, заданные на прямой линии, переданы специалистам администрации в работу, будут подготовлены и даны подробные ответы», — написал в своем телеграм-канале глава администрации Чебоксар. И поблагодарил всех неравнодушных горожан за обратную связь, за добрые пожелания и конструктивную критику.