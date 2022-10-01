Коммунальная техника к зиме готова

По прогнозам синоптиков, первого снегопада ждать осталось недолго. А значит, уже скоро на очистку чебоксарских дорог и тротуаров от сугробов выйдут оранжевые грейдеры, тракторы, погрузчики… Объем работ у дорожных коммунальщиков в этом году прибавится более чем на 149 тыс. кв. метров, в том числе за счет новых дорог и тротуаров, появившихся в микрорайонах «Университет» и «Новый город».

Ежегодно в Чебоксарах перед началом зимнего периода проходит смотр спецтехники АО «Дорэкс» — предприятия, которое обслуживает большую часть улично-дорожной сети города. Накануне зимы вся техника прошла плановый ремонт, техосмотр и полностью готова к работе, сообщили представители «Дорэкса» перед началом смотра. В зимних уборках города будет задействована 81 единица спецтехники. Все тракторы, грейдеры, погрузчики, самосвалы оснащены датчиками спутникового мониторинга, благодаря чему контроль работ будет идти в режиме реального времени.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ Дорожные коммунальщики «Дорэкса» обслуживают 3 млн кв. м магистральных улиц, 837 тыс. кв. м дорог частного сектора и Заволжья, 589 тыс. кв. м тротуаров.

Убранный с чебоксарских улиц снег планируется вывозить на полигон ТКО и снегоплавильную станцию «VULCAN-60M». В 2022 году с января по апрель на этой станции было утилизировано около 18 тысяч тонн снега. А для борьбы с грядущей гололедицей уже заготовлено 45 тыс. тонн пескосоляной смеси и 100 тонн щебня мелкой фракции, для обработки центральных улиц города закуплена тысяча тонн реагента «Бионорд».

Кстати, уже со вчерашнего дня предприятие перешло на зимний режим работы, с организацией круглосуточных дежурств спецтехники, водителей и, само собой, диспетчеров — последние в любое время года работают круглосуточно.

Денис Спирин, глава администрации города Чебоксары: «На сегодня предприятие «Дорэкс» обслуживает территории города в 4,5 млн кв. метров. Предприятия ответственно отнеслись к подготовке к зимнему сезону — ремонт оборудования проводился с лета. Смотр техники показал, что машины находятся в полной технической готовности, бригады дорожников ознакомлены с территорией обслуживания.

Кристина Христофорова, Диана Рыжова