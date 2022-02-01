Денис Спирин рассказал про дела и планы столичной мэрии

Судьба Гражданской и цена обеда

За два месяца на посту главы администрации Чебоксар новый градоначальник Денис Спирин вниманием прессу не баловал. А потому к его первой пресс-конференции, прошедшей на этой неделе, у журналистов был повышенный интерес. Вопросы, как водится, касались самых насущных городских проблем. И судя по прямолинейности, с которой подчас отвечал Денис Спирин, действовать он намерен решительно.

«У нас всего час на работу», — по-деловому начал разговор с прессой Денис Спирин. Отвечал на вопросы он в окружении «соратников» — по традиции в зале присутствовали заместители и начальники отделов городской администрации.

Открыла пресс-конференцию транспортная тема. В частности, вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Информацию о росте цен сразу на 4 рубля Денис Спирин назвал не более чем слухами, однако удорожание, по его словам, все-таки неизбежно, и связано это с объективными причинами. Насколько и когда именно подорожает проезд, глава администрации не ответил, сославшись на то, что необходимые сведения частные перевозчики не торопятся предоставлять в администрацию.

Не ослабевает внимание и к гиперпроекту Чебоксар нового времени — третьему транспортному полукольцу. Как сообщил градоначальник, сегодня город готовится к реализации первого этапа этого амбициозного плана: от улицы Б. Хмельницкого до улицы Энтузиастов. Проект уже готов, на него есть положительное заключение госэкспертизы, но вопрос как всегда упирается в деньги — стоимость первого этапа оценивается в 3,3 млрд рублей. Такую сумму ни городской, ни республиканский бюджеты не потянут — необходима помощь федерального центра. По второму и третьему этапам ведется проектирование — главную сложность представляет перенос высоковольтных линий. А в целом строительство третьего транспортного полукольца потребует более чем 21 млрд рублей.

В продолжение темы прозвучал вопрос о судьбе улицы Гражданской: когда же там все-таки запустят движение? Как рассказал Денис Спирин, дорожники планируют вернуться туда во второй половине февраля, чтобы начать переносить сети газоснабжения. А к устройству дорожного полотна они приступят в апреле. Полностью сдать объект должны в конце года.

Но так ли это будет на самом деле, похоже, не знает никто. Тем более что впереди чебоксарских пассажиров ожидает еще один сюрприз: из-за переделки Гражданского кольца в перекресток возникнет необходимость в изменении движения общественного транспорта. «Так как потребуется снять грунт в пределах одного метра, троллейбусы не смогут двигаться. И да, будут пробки, — вздохнул Денис Спирин. — Это вынужденная мера, от которой не уйти. Если мы попробуем ускориться, и исполнитель максимально постарается, мы, наверное, к декабрю все-таки запустим движение».

Еще один объект, который выбился из графика, — благоустройство Чебоксарского залива. Причина отставания — не закончены работы по освещению. Как объяснил подрядчик ПАО «Дорисс», заминку вызвали проблемы с приобретением фонарных столбов — их просто-напросто невозможно было купить нигде в России, очередь из покупателей выстраивалась на полгода вперед. «Из-за этого зима на заливе выдалась не очень красивой. Спрашивали, почему там не убирают снег. Надо понимать, что эта территория — стройка», — пояснил Денис Спирин. И обнадежил: завершить все работы там должны в этом году.

Зашла речь и о «долгоиграющем» надземном переходе на Марпосадском шоссе. Технически, как подсказал Денису Спирину его заместитель по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов, объект завершен, ввести его в эксплуатацию пообещали в первом полугодии 2022 года. Были вопросы и по велодорожкам. В основном, жалуются чебоксарцы, они расположены в центре и на Московской набережной. Расширять сеть власти намерены вместе с реализацией проекта по обустройству городских речек «Три реки».

В ТЕМУ О платных парковках Принципиальную позицию Денис Спирин занял в вопросе о платных парковках и «брошенных» грузовиках вдоль городских дорог, мешающих работе уборочной техники.

«Я против того, чтобы ставили машины, и буду максимально курировать этот вопрос. Во-первых, законность должна всегда соблюдаться. Во-вторых, мы в этом году будем активно бороться с парковками на газонах. Цель — не увеличить доходную часть, а научить людей оставлять машины в положенных местах и нести за свою машину ответственность», — обозначил градоначальник. А таких случаев, как стоянка на детской площадке (такое, к сожалению, не редкость) быть и вовсе не должно.

Землю — под парки

Много внимания Денис Спирин уделил развитию туризма в Чебоксарах, продемонстрировав хорошее знание вопроса. Оно и понятно — в региональном Минэке он курировал туристическую отрасль в республике. Одним из перспективных мест видится территория за парком Победы, которая сегодня выставлена на продажу. В администрации считают — правильнее не застраивать ее жилыми домами, а отдать под зону отдыха. «Это, наверное, самая высокая точка в городе, ее видно, когда заходят корабли, и было бы печально, если бы там выглядывало что-то не очень интересное», — заметил он, предложив разместить там, к примеру, молодежный центр или музейный комплекс. Предложения об использовании территории, к слову, принимают на портале «Открытый город». В основном чебоксарцы высказываются за парк в этом месте.

В целом у Чебоксар хорошее туристическое будущее. «Понятно, что мы не Кавказ и не теплое южное море. Но у нас есть свои плюсы», — сказал Денис Спирин. Акцент, по его мнению, нужно делать не столько на национальный колорит («вокруг нас много национальных республик, и человек из другого региона не поймет разницы»), сколько на эмоции. Беспроигрышный вариант — национальная кухня и гастрономический туризм. Такие блюда чувашской кухни, как шартан и шурпе, равнодушными туристов точно не оставят. «Люди из других регионов удивляются этим продуктам. Наши кулинары подготовили их европеизированную адаптацию, и блюда на ура зашли», — привел он успешный пример.

По мнению Спирина, Чебоксары привлекательны в первую очередь для туристов из центра страны — добраться до города можно быстро, а отдых — по карману. Большие планы и по развитию Заволжья. Хоть многие называют идеи создания там IT-деревень фантастическими и слишком дорогими, они вполне реальны. «Главное — не бояться пилотных проектов», — заметил спикер.

МЕЖДУ ТЕМ «Летом на Волге будет интересно» Этим летом трамвайчики снова будут курсировать по Волге, заверил глава администрации Чебоксар. На субсидирование перевозок, как и в прошлом году, выделят 7 млн рублей. Компанию им должны составить три скоростных судна на подводных крыльях «Валдай», которые прибыли в Чувашию прошлым летом. Обещают, что на них можно будет путешествовать до Мариинского Посада, Козловки и Казани.

Школьный вопрос

Одна из болевых точек Чебоксар — нехватка школ, напомнили журналисты. Решить проблему в городе намерены посредством концессионных соглашений с привлечением федеральных средств. В приоритете пока возведение школ в микрорайонах «Акварель», «Радужный», «14 микрорайон», «Солнечный», «Новый город». По словам Дениса Спирина, все земельные участки сформированы, проекты имеются — «остается только ждать». Предполагается, что в каждом учебном заведении будут учиться от 1100 до 1400 учеников, а по своему наполнению они будут ультрасовременными.

Прокомментировал Денис Спирин и повышение стоимости питания в школах и детсадах города: цены на продукты подскочили, и по прежним расценкам готовить полноценные завтраки и обеды стало сложно. Последний раз цены в школьных столовых повышались в 2018 году. Кстати, двое детей-школьников Дениса Спирина питаются в школе и качеством блюд довольны. «И не надо говорить, что где-то кормят невкусно. Я не поверю. Питание в школах — максимально сбалансированное», — ответил он не только как чиновник, но и как родитель.

«Будем экономить»

Под занавес пресс-конференции прозвучал самый актуальный вопрос этой зимы — про вывоз снега с городских улиц. Да, небольшой дискомфорт был, согласился Денис Спирин, но город ее решил. Частично — за счет снегоплавильной установки.

Довольно прямолинейно новый градоначальник высказался и о доставшемся ему от предыдущей команды городских управленцев наследии в виде долгов. «Да, было красиво жить, было хорошо жить. Но за счет кредита», — обозначил Денис Спирин, сообщив, что сейчас перед городской администрацией стоит задача уменьшить кредитную нагрузку на городской бюджет. На начало 2022 года долг Чебоксар составил 2,6 млрд рублей, из них почти 1,5 млрд рублей городские власти должны погасить в этом году. «Задача — экономить, и мы будем экономить максимально, где только возможно. Да, где-то, может, это будут «ужимки» в украшении, убранстве города. Будем проявлять повышенный интерес ко всем закупкам и аукционам, чтобы получить максимальную экономию», — настроил руководитель администрации.

Спросили и про переселение из ветхого аварийного жилья. Как рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства Иван Кучерявый, в конце прошлого года получено положительное заключение на строительство пятиэтажного дома по улице Ашмарина, куда переедут в том числе и переселенцы. Но средств на его строительство пока нет — сейчас идут переговоры с Минстроем о включении дополнительных средств в бюджет для строительства дома уже в этом году.

А отвечая на вопрос о целесообразности появления в Чебоксарах стелы «Город трудовой доблести» (были и такие разговоры в соцсетях) и патриотическом воспитании детей в целом, Денис Спирин справедливо заметил, что без памяти о прошлом нет будущего. «Этим надо гордиться. Я горжусь. И стараюсь привить это своим детям», — выразил он свою позицию.

КСТАТИ

Журналисты поинтересовались, грядут ли кадровые изменения в мэрии. «Перестановки, конечно, будут», — поделился планами Денис Спирин. И заметил такую особенность при подборе кадров: хоть критиков в адрес городских властей достаточно, никто из «диванных экспертов» не торопится пойти там поработать. И добавил, что кадровый резерв открыт, любой может предложить свою кандидатуру. Принять участие в жизни города можно и другим способом — в эту субботу, например, чебоксарцев пригласили высказать свое мнение о развитии межрегионального брендового маршрута «Рунический путь». Проектная сессия начнется в 10 утра в театре оперы и балета.