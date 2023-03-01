Памятник чувашским воинам установят в Санкт-Петербурге

Чувашское культурное общество Ленинградской области заключило договор о выполнении комплекса работ по разработке, изготовлению и установке памятной стелы на мемориальном комплексе «Невский пятачок» в Ленинградской области в честь подвига воинов из Чувашии, которые обороняли плацдарм во время блокады Ленинграда, сообщили в региональном Минкультуры.

Наши земляки служили на этом участке в составе Ленинградского фронта. Сейчас с помощью архивов устанавливаются имена погибших в битвах за плацдарм чувашских солдат.

Чувашским культурным обществом Ленинградской области при поддержке Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела нашей республики был объявлен сбор средств на изготовление памятника.