Неизведанная Чувашия. Открываем новые места

Журналист «СЧ» узнал, где в республике можно испить «живой» воды и найти целебные грязи

Правый берег Волги выше Чебоксар смело можно назвать местной туристической Меккой. На сравнительно небольшой территории от поселка Сюктерка до деревни Вурманкасы Чебоксарского округа карта выдает свыше десятка санаториев, профилакториев, баз отдыха и детских лагерей. Большинство из них жителям республики хорошо знакомы, но, положа руку на сердце, мало кто там бывал. Как-то не принято у нас проводить отпуск в чувашских здравницах, предпочитая отдых

на даче, в домике в деревне или на море. Волжский берег, впрочем, дальним курортам ничуть не уступает, а по части медицинского обслуживания даже превосходит. В этом и многом другом убедился корреспондент «СЧ», проведя один день в санатории «Волга», куда журналистов пригласили в пресс-тур.

Из пионерлагеря — в «звездный» санаторий

«Где это?» — пожалуй, главный вопрос, который задают люди при упоминании санатория «Волга». Хоть и расположен он всего в 12 км от Чебоксар, на берегу Волги у деревни Вурманкасы, рядом с крупными здравницами, многие теряются в догадках, где он находится. И это, несмотря на то, что место известно с 70-х годов: сначала в корпусах размещался пионерлагерь, потом — ведомственный санаторий. А в прошлом году после смены собственника и глобального капремонта «Волга» пережила второе рождение. Здесь полностью обновили номера, заменили мебель, установили современное медицинское оборудование. Скромный некогда санаторий расцвел. И это только начало большого преображения.

…Дорога в санаторий ведет через живописный березовый лес. После снегопада деревья укутало пушистым белым одеялом, и у журналистов, оказавшихся на территории «Волги», сразу возникла ассоциация с волшебной страной Нарнией. Вроде бы совсем недалеко от города, а какая тишина! Это спокойствие, как заметила встретившая нас директор и главный врач санатория, доктор медицинских наук Лидия Воропаева, завораживает всех, кто здесь отдыхает. Особенно из больших городов. «Мы спим тут так, как не спали уже много лет», — не раз отзывались гости из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани.

Санаторий совсем небольшой — в 39 номерах при максимальной загрузке может разместиться до ста человек, но такая камерность лишь делает его уютнее. Покой, уединенность, небольшое количество отдыхающих, близость к природе для многих куда важнее шумных курортов. «Мы долго думали, какую нишу среди санаториев республики выбрать, а все они в Чувашии великолепные, и концепция небольшого и тихого места отдыха сложилась сама собой», — рассказывает Лидия Александровна.

Новому руководству, вставшему у руля «Волги» в прошлом апреле, удалось в считанные месяцы превратить видавший виды санаторий советского образца в здравницу, соответствующую всем стандартам, и получить необходимые лицензии и сертификаты. Этим летом здесь планируют даже подать документы на присвоение категории «три звезды». Сделать это пока не позволяет отсутствие в спальном корпусе лифта, но сроки и подрядчик уже определены — подъемник рассчитывают установить ближе к лету.

В планах также «реанимировать» спуск к Волге, который сейчас находится в аварийном состоянии. Подход к воде сделают удобным и красивым.

Современный медцентр… в лесу

В «Волге» можно не только отдохнуть душой, но и серьезно заняться своим здоровьем. Под лечебные мероприятия в санатории выделен отдельный корпус, в котором складывается ощущение, что попал в самую что ни на есть современную клинику. Навигация по принципу «бережливого производства», прием врачей узких специальностей, оснащение и оборудование, которое не в каждой городской поликлинике встретишь, — и все без каких-либо очередей, ожидания, с максимальным комфортом для отдыхающих.

За основу, как рассказала Лидия Воропаева, в санатории взяли новую концепцию медицины 4Р — от английских слов prediction «преду-преждение», prevention «предотвращение», personalization «персонализированный подход» и participation «вовлеченность» пациента в процесс лечения. Согласно ей к каждому пациенту должен применяться индивидуальный подход, ведь одно и то же заболевание у разных людей может протекать по-разному.

Так, с каждым крупным лечебным учреждением Чебоксар у санатория заключен договор о сотрудничестве. В республиканском онкодиспансере, например, отдыхающие «Волги» в целях профилактики могут пройти генетическое обследование на развитие того или иного заболевания. При необходимости в санатории помогут «настроить» человека так, чтобы избежать проблем в будущем. Соответствующий план оздоровления и лечения предложат и людям с хроническими заболеваниями. Причем отдыхающих не оставят даже после того, как они съедут из санатория. Чтобы гости как можно дольше сохраняли лечебный эффект, полученный в здравнице, врачи готовы контролировать здоровье пациентов по видеосвязи с компьютера или телефона. «Телемост с врачом сейчас организовать элементарно», — говорит Лидия Воропаева.

Лечебно-профилактическая база «Волги» отвечает всем требованиям восстановительного лечения. Здесь помогают при пульмонологических заболеваниях, в том числе после ковида, кардиологии, неврологии, травматологии, гинекологии, урологии, гастроэнтерологии, эндокринологии. Кроме того, прямо в санатории можно сделать УЗИ всех органов и систем на оборудовании экспертного класса, обследоваться на наличие новообразований, сдать анализы, чтобы знать все о своем здоровье, а также проконсультироваться с любым специалистом высокотехнологичных клиник республики. В случае же, если потребуется провести КТ, МРТ, эндоскопические обследования, постояльцев в кратчайшие сроки доставят из санатория на обследование в медицинское учреждение Чебоксар, а потом привезут обратно на транспорте здравницы.

Медицинский персонал — особое достояние санатория. Часть врачей работает в «Волге» на постоянной основе, а другая, узкие специалисты, — по совместительству. Все — профессионалы высокого класса, их фамилии широко известны в медицинской среде Чувашии. Так, прием ведут гастроэнтеролог, невропатолог, кардиолог, травматолог, уролог, акушер-гинеколог-маммолог и многие другие высококлассные специалисты.

В «Волге», кстати, возможностью пройти обследование и сдать анализы пользуются не только гости, но и жители ближайших деревень — санаторий вошел в систему ОМС. Пока государственное задание выделено на УЗИ-диагностику сердечно-сосудистой системы и заболеваний щитовидной железы, но в будущем, уверена Лидия Александровна, перечень расширится. «Почему нам это выгодно? Вопрос не столько денег, которые санаторий получает по обязательному медицинскому страхованию, сколько отношения к людям. Эта территория Чебоксарского района находится немного вдалеке от основных районных лечебных учреждений, поэтому и было принято решение проводить обследования у нас. Людям не надо далеко ехать, они в шаговой доступности делают УЗИ и сдают анализы, потом все данные мы передаем ЦРБ, где они проходят диспансеризацию. А мы в этом помогаем», — рассказывает главврач.

Активно включились здесь и в программу медицинского туризма, который сейчас продвигают в Чувашии. Иногородним пациентам, приехавшим на операцию в Чебоксары, а также их сопровождающим, здравница с радостью предложит не только свои уютные номера, но и лечебные возможности. Восстановительное лечение поможет медицинскому «туристу» быстрее пойти на поправку, а пребывание под круглосуточным наблюдением медиков сделает этот процесс комфортным и спокойным. К тому же что-то полезное для здоровья в санатории обязательно приглянется и его сопровождающим, которые смогут воспользоваться любыми заинтересовавшими их процедурами, пока выхаживают своих близких.

Кстати Как в Пятигорске Одна из интересных процедур — грязевые аппликации из озера Тамбукан, расположенного вблизи Пятигорска. Тамбуканская грязь обладает противомикробным, заживляющим действием, она улучшает микроциркуляцию в тканях и кровообращение, снимает воспаление и болевой синдром, благотворно влияет на сосудистую систему, подтягивает и питает кожу, хороша в борьбе с целлюлитом и лишними сантиметрами. В санатории можно приобрести уникальные косметические средства на основе лечебной сапропелевой грязи озера Большой Плиер в Марий Эл.

Обновиться за выходной

В санаторий, конечно, едут не только лечиться, но и отдыхать, дышать свежим воздухом, прогуливаться по лесным тропинкам. Пока, правда, среди ценителей неторопливого времяпрепровождения по большей части — приезжие из других регионов.

Причем не только в «Волге», но и в других чувашских здравницах. Вот и первые, кто нам встретился, молодая мама Юлия с маленькой дочкой Ульяной, — гости из Москвы. Как призналась москвичка, в Чувашии она в первый раз. Искала тихий санаторий на Волге, чтобы был в лесу и в пределах тысячи километров от столицы. Поисковик выдал «Волгу», так они и оказались в республике. «Первое впечатление — великолепная природа и ремонт. Чистенько. Сколько ездим, обычно везде ремонт советский, а тут красиво», — поделилась впечатлениями девушка.

Зато у жителей Чувашии популярны так называемые туры выходного дня: отдых в санатории с утра субботы по вечер воскресенья. Такой мини-отпуск включает, помимо питания и проживания, небольшой набор оздоровительных процедур и развлекательную программу.

Как объяснили в «Волге», смен со строгим количеством дней проживания сейчас в санаториях нет. Люди могут выбрать любое удобное время от трех дней. А для тех, кто добирается в Чебоксары самолетом, поездом или автобусом, в «Волге» могут организовать бесплатный трансфер с вокзала. К слову, санаторий тесно работает с турагентствами Казани, Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода и Москвы. Однако местным туроператорам, с сожалением заметили здесь, санаторий не так интересен. Турфирмы не спешат перестраиваться в сторону региональных турпродуктов, хотя многие зарубежные направления сейчас приостановлены.

И чистейшая вода

Не меньшее впечатление, чем лечебные и оздоровительные процедуры, на отдыхающих производит кухня санатория. Питание здесь, как полагается, полезное, но и возможности отведать изысканные блюда гости не лишены. Люди сами делают выбор, какую еду предпочесть — диетическую или «вкусную», кроме того здесь есть система шведского стола с богатым ассортиментом угощений.

Особой любовью у постояльцев пользуется выпечка. А по субботам в санатории проходят дни национальной чувашской кухни. Повара готовят суп из субпродуктов какай ш?рпи, мясной деликатес ширттан, пироги хуплу, вареники хуран кукли, творожную ватрушку п?ремеч и другие блюда. По желанию можно питаться по постному меню или халяльной пищей. Никто не остается равнодушным и к чаю, который заваривают из таежного сбора. По назначению врача можно получить и фиточаи.

Секрет вкуса блюд, как говорят в санатории, в здешней минеральной воде. Такой нигде больше нет. Ее добывают из собственной артезианской скважины глубиной 157 метров. По составу вода сульфатно–гидрокарбонатно–натриевая. Она показана при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы и благотворно влияет на здоровье. Воду не только пьют, но и принимают ванны и наполняют ей небольшой бассейн. Отдыхающим целебная вода нравится, а многие в конце отдыха увозят ее в бутылках домой.

В санатории, кстати, наладили розлив воды в емкости разного объема. Найти ее в магазинах пока нельзя, но в «Волге» можно заказать доставку.

В новом формате санаторий работает чуть меньше полугода, но у здравницы уже появились постоянные посетители. И хоть она соседствует с крупными домами отдыха, в «Волге» уверены: побывав в этом месте однажды, люди непременно захотят вернуться сюда снова.

К СВЕДЕНИЮ

Здоровье от и до

Основной набор услуг в санатории включает проживание, питание и базовые процедуры: массаж, ванны, физиолечение. По желанию можно выбрать одну или несколько оздоровительных программ. Например, уделить внимание женскому здоровью, суставам, очищению организма или заняться фигурой. При заезде посетителей осмотрит врач-терапевт, который и порекомендует ту или иную программу. Более подробно с ними можно ознакомиться на сайте санатория.