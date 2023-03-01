Аграрии Алатырского района первыми в Чувашии приступили к подкормке озимых минеральными удобрениями

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На поля вывели агрегаты земледельцы здешнего ООО «Митра». Техника у хозяйства современная, позволяющая обеспечить равномерное внесение удобрений.

По данным Минсельхоза республики на 20 марта, в «Митре» подкормлено порядка 200 га озимой пшеницы — это половина площадей данной культуры. В целом по республике озимые занимают нынче более 81 тыс. га, большей частью это пшеница. В прошлом году сельхозтоваропроизводителями республики было приобретено более 23 тыс. тонн удобрений.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, в настоящее время аграрии продолжают завоз удобрений под предстоящий весенний сев. Примечательно, что в поля нынче аграрии вышли значительно раньше прошлогоднего. К подкормке в 2022-м приступили только 12 апреля.

Опубликовано: 20 марта 2023 г.


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