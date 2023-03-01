Глава Чувашии ясно дал понять, что школа в «Садовом» будет открыта 1 сентября

Разговор о строительстве нового учебного заведения снова зашел на встрече Олега Николаева с депутатами Госсовета Чувашской Республики.

Как стало известно «Чувашинформ», сама встреча первоначально была посвящена внесению изменений в республиканский бюджет, но куда уж сегодня без темы проблемной стройки, которая все набирает и набирает обороты. Глава Чувашии еще раз высказал свою позицию, которая, по нашим наблюдениям, ни разу не менялась.

«Я неоднократно говорил, что все обязательства по школе в микрорайоне «Садовый» будут выполнены», — четко заявил Олег Николаев и подчеркнул, что 1 сентября она примет учеников.

Глава сообщил депутатам, что в ближайшие дни он сам приедет на стройку и проведет на месте совещание с принятием окончательных решений для выполнения заявленных обязательств.

Риторика Олега Николаева, подтвердили «Чувашинформ» участники встречи, была спокойной и в то же время очень жесткой. Он довел до каждого народного избранника свою позицию по этой проблемной школе. Глава уверил их, что если понадобится, то применит все возможные для него ресурсы, будь то административные или с привлечением правоохранителей.