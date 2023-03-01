3 апреля стартует прием заявок на участие в конкурсе «Я — женщина»

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
На первом конкурсе «Я — женщина», прошедшем в 2021 году, победу в номинации «Редкая профессия» одержала пчеловод из деревни Тойси- Паразуси Ибресинского района Маргарита Тимофеева. Подарки ей вручили заместитель генерального директора АО «ЭЛАРА» Наталия Партасова и председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. Фото Максима Васильева из архива редакции

Возможность быть собой!

В будни они работают на предприятиях, в детских садах, школах, больницах, правоохранительных органах, принося огромную пользу нашему обществу. Приходя домой, они становятся ласковыми, заботливыми женами и мамами, которые воспитывают подрастающее поколение. Для представительниц прекрасного пола 3 апреля стартует прием заявок на участие в конкурсе «Я — женщина». В нынешнем году соревнования среди самых смелых и активных женщин республики пройдут в третий раз.
История конкурса «Я-женщина» началась в 2021 году. Его организаторами по традиции выступают Союз женщин Чувашии и фонд развития «Пĕрле». С первого же года соревнования поразили своим масштабом — тогда 351 жительница республики из разных сфер деятельности представила видеоролики, в которых рассказали о себе, своей семье, профессии, увлечениях. Голоса за участниц отдали почти 52 тысячи человек. Долгожданный финал прошел 24 июня на Красной площади. По результатам голосования и решению жюри в разных номинациях было 22 победительницы. Все участницы получили сертификаты и подарки.
В следующем году «женский» конкурс снова стал красивым аккордом к проведению Дня республики. Шесть номинаций, почти 500 участниц. В этот раз за конкурсные работы проголосовали почти 38 тысяч человек. Среди участниц — много интересных женщин, у которых появилась возможность продемонстрировать свои таланты.
Победительница в номинации «Мы строим экономику», старший менеджер ипотечного кредитования в «Сбербанке» Светлана Викторова подала заявку на участие во многом благодаря счастливому случаю. «Изначально о конкурсе я знала мало, — рассказывает она. — Но заведующая детским садом, куда ходят мои дети, сказала: «Вам точно нужно участвовать в конкурсе. Вы его выиграете!». После отправки презентации для участия я с нетерпением ждала результатов. Главное, не хотела быть последней. А в день публикации результатов мне говорят, что я выиграла. Очень обрадовалась. Я думала, что награждение пройдет в обычной обстановке, но нам устроили незабываемый шоу-концерт. Это было грандиозное событие».
А вот что говорит начальник группы дознания межмуниципального отдела МВД «Урмарский» Любовь Левина, выигравшая в номинации «На страже закона»: «Женщина в современном мире успевает сделать все. И домашний быт устроить, и на работе быть в лидерах, преуспеть. Не нужно ничего бояться — важно двигаться вперед! Благодаря участию в конкурсе меня больше людей стали узнавать. Также я стала более уверенной в себе. Необычная обстановка способствовала моему развитию. Для меня участие в конкурсе «Я — женщина» — это попытка попробовать себя. Очень неожиданно было узнать о своей победе. На конкурсе удалось приобрести новые знакомства. Я обменивалась опытом с другими участницами».
Уже скоро стартует прием заявок на конкурс этого года. Конечно, есть жительницы республики, которые еще не определились, стоит ли в нем участвовать. «Я всем девушкам говорю, что в конкурсе «Я — женщина» нужно участвовать, — уверена победительница прошлого года в номинации «Вперед к здоровью» Валентина Тельцова, которая работает заместителем главного врача по оперативной работе республиканского Центра медицины катастроф. — Это возможность пересмотреть свои взгляды на жизнь, посмотреть на себя со стороны. Возможность понять, что есть люди, которые помогают и поддерживают тебя. Важно понять, что и как мы можем сделать, почувствовать атмосферу праздника. Это придает смелости, воодушевляет на новые свершения».

К сведению

В 2023 году конкурс «Я — женщина» претерпит некоторые изменения. Главное отличие состоит в увеличении количества номинаций до десяти. Организаторы выделили в отдельные номинации представителей молодежи, женщин бизнеса, а также домохозяек, многодетных матерей и пенсионеров. Больше времени отводится на подачу заявок. Их прием стартует 3 апреля и продлится до 22 мая. Голосование за участниц конкурса пройдет по традиции на портале «Народный контроль Чувашской Республики» с 1 по 15 июня. Итоги будут подведены с 16 по 19 июня. По традиции церемония награждения пройдет 24 июня 2023 года.

Опубликовано: 16 марта 2023 г.


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