Сегодня в Чувашской государственной филармонии споют солисты из Москвы

Три баса на бис

…Чебоксары, 7 января 2022 года. Несмотря на мороз и снегопад, в Чувашской государственной филармонии яблоку негде упасть. Не каждый вечер услышишь в одном концерте ведущих солистов Большого театра, «Геликон-Оперы» и «Новой Оперы», да еще и в столь оригинальном тембровом сочетании — бас, бас и… бас. Билеты разлетелись так быстро, что многим ценителям музыкального искусства оставалось лишь надеяться на повторный приезд столичных звезд. И вот чудо свершилось — завтра они снова споют для прекрасных дам и кавалеров нашей республики.

По степени густоты этот голос, самый низкий из мужских, напоминает масляную краску, неспешно растекающуюся по холсту. По энергетической мощи и динамической силе — раскаты грома или рокот многотонного колокола. Однако при всей полновесности, крупности и жирности интонационного штриха исполнителю важно «не проседать», сохраняя легкость и подвижность звуковедения.

Символично, что все участники великолепной тройки были гостями Международного оперного фестиваля имени М.Д. Михайлова и уже считают чувашскую сцену родной. Владимир Кудашев запомнился чебоксарцам в сложнейшей и с музыкальной, и с психологической точки зрения партии Бориса Годунова в одноименной опере Модеста Мусоргского по мотивам трагедии Александра Пушкина, удивив свежестью трактовки образа. Отар Кунчулиа и Михаил Гужов исполнили несколько номеров в заключительном гала-концерте, покорив высоким уровнем техники. «У вас очень благодарный, щедрый на овации зритель, — поделились впечатлениями гастролеры. — Редко когда артистам аплодируют стоя, в большинстве городов это не принято. Наверное, неслучайно Чувашию называют краем ста тысяч песен, здесь действительно знают толк в вокальных жанрах».

Хотя на сей раз москвичи поздравят нас не с Рождеством, а с Международным женским днем, программа будет не менее разнообразна и придется по вкусу как профессионалам, так и любителям академической музыки. Тем более что их репертуар включает в себя не только оперные арии и ансамбли. Есть и старинные цыганские романсы, и хиты советской и зарубежной эстрады, и русские народные песни, рассчитанные на широкую аудиторию. Так что «Очи черные», «Вдоль по Питерской», «Эх, Настасья» и «Улица, улица» обычно поют всем залом.

К слову, тема басов нам особенно близка. Сразу два великих обладателя этого роскошного тембра, чьи имена вписаны в историю мировой культуры, родились и выросли в Поволжье. Федор Иванович Шаляпин, 150-летие которого отметили в России в минувшем феврале, появился на свет в Казани, а Максим Дормидонтович Михайлов — в Чувашии. В селе Кольцовка Вурнарского района, на берегу реки Потаушка, сохранился дом, где прошли детские годы певца. Там установлен бюст, куда возлагают цветы почитатели его таланта со всех уголков страны. В августе в республике пройдут торжества к 130-летию со дня рождения нашего прославленного земляка, и нынешний концерт можно назвать первым залпом юбилейного фейерверка.