Представители Чувашии завоевали медали первенства России по самбо

В соревнованиях в Казани участвовали более 700 спортсменов из разных уголков России.

Наши самбисты боролись за награды среди юношей и девушек в возрастной группе 14-16 лет. По итогам состязаний спортсмены из Чувашии выиграли две медали. В весовой категории до 47 кг третье место заняла Лариса Рубцова. Поддержал медальный почин партнера по сборной Чувашии Кирилл Яковлев. По результатам непростых схваток спортсмену удалось завоевать бронзовую награду в весовой категории до 88 кг, сообщили в Минспорте Чувашии.