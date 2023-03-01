Представители Чувашии завоевали медали первенства России по самбо

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В соревнованиях в Казани участвовали более 700 спортсменов из разных уголков России.
Наши самбисты боролись за награды среди юношей и девушек в возрастной группе 14-16 лет. По итогам состязаний спортсмены из Чувашии выиграли две медали. В весовой категории до 47 кг третье место заняла Лариса Рубцова. Поддержал медальный почин партнера по сборной Чувашии Кирилл Яковлев. По результатам непростых схваток спортсмену удалось завоевать бронзовую награду в весовой категории до 88 кг, сообщили в Минспорте Чувашии.

Опубликовано: 1 марта 2023 г.


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