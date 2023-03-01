ВЛАДИМИР ПУТИН,

Президент России:

«По-прежнему актуальная задача — противодействие террористической угрозе. За прошедший год количество подобных преступлений выросло. Очевидно, что это связано и

с попытками киевского режима использовать террористические методы, — они давно ими используются на Донбассе, — и со стремлением Запада реанимировать ячейки экстремистов и террористов, своих старых друзей так называемых, в кавычках, на нашей территории. Необходимо эффективно ответить на все эти вызовы вместе с правоохранительными органами и при координации Национального антитеррористического комитета, развивать региональные сегменты общегосударственной системы противодействия терроризму… При этом нужно постоянно держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, транспортные узлы, предприятия ОПК и ТЭК».