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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент России:

«По-прежнему актуальная задача — противодействие террористической угрозе. За прошедший год количество подобных преступлений выросло. Очевидно, что это связано и
с попытками киевского режима использовать террористические методы, — они давно ими используются на Донбассе, — и со стремлением Запада реанимировать ячейки экстремистов и террористов, своих старых друзей так называемых, в кавычках, на нашей территории. Необходимо эффективно ответить на все эти вызовы вместе с правоохранительными органами и при координации Национального антитеррористического комитета, развивать региональные сегменты общегосударственной системы противодействия терроризму… При этом нужно постоянно держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, транспортные узлы, предприятия ОПК и ТЭК».

Опубликовано: 1 марта 2023 г.


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