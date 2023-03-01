Автобус из Москвы до Чебоксар не доехал

Ранним утром в среду в Нижегородской области произошло серьезное ДТП, в результате которого опрокинулся в кювет рейсовый автобус «Москва — Чебоксары» с 48 пассажирами. Виновником аварии, сообщают в областном УГИБДД, стал водитель автомобиля «Ниссан» — он выехал на встречку, столкнулся там с грузовиком, и большегруз после удара влетел в наш автобус. После ДТП пятерых пострадавших — двух человек из иномарки, двух пассажиров автобуса и водителя грузовика — доставили в Лысковскую ЦРБ на карете скорой помощи. Как рассказал «Чувашинформу» министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов, сразу после получения информации об аварии с рейсовым автобусом региональный Минздрав начал взаимодействие с медиками из Нижегородской области. Наши врачи готовы доставить пострадавших земляков на лечение в Чувашию после того, как добро на перевозку пациентов дадут нижегородские коллеги.