Многодетных семей в Чувашии становится все больше

С начала этого года в республике в 318 семьях появились на свет третьи по счету дочки или сыновья, а в 131 семье родились четвертые и последующие дети. Примерно такой же прирост многодетных пап и мам был отмечен в это время и в прошлом году, сообщают в Госслужбе Чувашской Республики по делам юстиции. Всего же с начала года в Чувашии зарегистрировали рождение 1395 малышей. При этом девочек родилось чуть больше — 715, а мальчиков — 680.