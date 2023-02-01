«Черные ключи» Янтиковского округа выходят в онлайн

МТС, цифровая экосистема, сообщает о запуске нового телеком-оборудования в Янтиковском муниципальном округе. Высокоскоростной мобильный интернет появился в селе Турмыши и деревне Латышево, которым порядка пятисот лет.

И Турмыши, и Латышево были основаны почти одновременно в 16 веке переселенцами из расположенного неподалеку урочища «Черные ключи» близ реки Турмышки. Сейчас этот каскад чистых родников отнесен к памятникам природы Чувашской Республики и может стать привлекательным туристическим объектом для проезжающих здесь автопутешественников.

Сеть высокоскоростного интернета сотового оператора покрыла не только село и деревню, а также часть местного участка дороги регионального значения «Аниш» от Канаша в сторону Янтиково. Благодаря этому местные жители и туристы смогут выкладывать фотографии и видео из этих живописных мест сразу в социальные сети, а полторы тысячи сельчан – пользоваться цифровыми сервисами на скорости до 100 Мбит/c.

«Теперь местные жители могут дистанционно записываться на прием в поликлинику или на выплату пособий, общаться с родными по видеосвязи, пользоваться экосистемными сервисами: смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре, читать книги в интернет-библиотеке, слушать музыку онлайн. Это делает жизнь за городом комфортнее», – прокомментировала директор МТС в Чувашии Нина Краснова.

Ранее МТС ускорила мобильный интернет в поселке Восход под Алатырем.