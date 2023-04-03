Для выпускников Чувашии пройдут бесплатные онлайн-консультации в крупнейший театральный вуз страны

МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о запуске цифрового формата консультаций для абитуриентов Чувашии. Встреча преподавателя ГИТИСа Екатерины Николаевой с поступающими пройдет на цифровой платформе Webinar от МТС 20-21 апреля. Самые достойные участники будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС.

Старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева проведет творческую онлайн-встречу и онлайн-консультации, поделится профессиональными советами с юными артистами, ответит на их вопросы, а также выберет лучших. Эти ребята будут рекомендованы к дальнейшим этапам на вступительных испытаниях в известный театральный вуз. Регистрация на онлайн-встречу уже открыта. Каждый участник после регистрации получит индивидуальное время и приглашение на консультацию.

«Чувашия славится традициями своего национального театра и кино, родоначальниками которого в начале прошлого века стали актриса еще немого кино Тани Юн и ее супруг режиссер Иоаким Максимов-Кошкинский. В республике работают театральные студии для детей и институт культуры и искусств для юных дарований. Благодаря digital-технологиям ребята смогут показать свое актерское мастерство известному профессионалу и преподавателю театрального вуза Екатерине Николаевой. Онлайн-консультации в ГИТИС пройдут на платформе Webinar. Это отличный пример того, как продукты нашей экосистемы могут помочь творческой молодежи республики проявить себя», — рассказала директор МТС в Чувашии Нина Краснова.

Рекомендации для поступающих абитуриентов

Желающим принять участие в отборочных консультациях предстоит подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы. Дополнительно на первой встрече педагогов с абитуриентами проверяется музыкальность, чувство ритма и пластичность. Поступающим могут предложить спеть по собственному выбору песню, а также исполнить какой-либо танец.

Выбранные произведения должны быть небольшими по объёму. Оценивается прежде всего глубина понимания исполняемого произведения и способность заинтересовать им слушателей.