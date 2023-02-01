Медикам с Донбасса станет легче найти работу в России

В Совете Федерации утвердили решение, согласно которому сертификаты медиков и фармацевтов, выданные в новых регионах до принятия в РФ, будут действовать до 1 января 2026 года. Теперь квалифицированным специалистам из зоны СВО будет легче устроится на работу в других регионах страны.

«А проблемы были! Летом прошлого года ко мне на прием обратилась гражданка ДНР, которая хотела трудоустроиться медсестрой в поликлинику Чебоксар. Ей необходимо было подтвердить свою квалификацию. Процесс не быстрый и затруднительный в силу проведения СВО. Кроме того, она начинала учиться в вузе в Советском союзе, а закончила уже во времена СНГ. После учебы работала по специальности. Собеседование в Чебоксарах прошла без проблем, а вот с документами возникла заминка. Тогда, в рамках работы над обращением, совместно с Министерством здравоохранения республики внесли свои предложения в пакет обсуждаемых на тот момент мер поддержки жителей Донбасса», — рассказывает сенатор Николай Владимиров.

Согласно закону, который был одобрен на 539 заседании Совета Федерации, срок действия сертификатов можно подтвердить по 31 декабря 2025 года, а с 1 января 2026-го специалисты должны быть аккредитованы в установленном законодательством РФ порядке.