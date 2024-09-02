У святого источника провели генеральную уборку

Источник в честь Казанской иконы Божией Матери — главная достопримечательность деревни Новое Янашево Яльчикского муниципального округа. Дорога к роднику никогда не зарастает.

На днях здесь прошла генеральная уборка. Работники культуры, Янтиковского территориального отдела и активисты приурочили субботник к Всероссийской акции «Вода России». Вдохновителем и организатором стала староста деревни Мария Осипова, стараниями которой территория вокруг родника всегда ухожена.

Впервые масштабное благоустройство здесь провели в 2016 году, когда жители Нового Янашева объединились и собрали средства. Были установлены два железобетонных кольца (для купания и забора питьевой воды), построены красивый домик, купель с лестницей и перилами для спуска. В этом году родник стал призером конкурса на лучший благоустроенный родник Чувашии.

Публикуется в рамках проекта «Экология и жизнь», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии