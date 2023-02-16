Красночетайцы помогают солдатам и лекарствами, и машинами

Очередная партия гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, вчера отправилась из села Красные Четаи. Две машины привезут нашим бойцам продукты длительного хранения, средства личной гигиены, медикаменты, а также печки-буржуйки.

Кроме того, в зону специальной военной операции отправили автомобиль УАЗ, который предоставил житель деревни Старые Атаи Борис Борисов. Его сын находится в зоне СВО и защищает нашу Родину. УАЗ выехал вместе с двумя машинами, которые везут гуманитарный груз на передовую.