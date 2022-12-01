Заповедник «Присурский» предлагает дружбу

Работа заповедника, вопреки расхожему мнению, связана не только с охраной территории от вторжения людей и изучением ее обитателей, но и с защитой лесов от пожара. Огонь — страшный враг, который причиняет природе куда больший вред, чем грибники и охотники. Чтобы бороться с ним, в заповеднике «Присурский» разработали большой проект, который подходит к проблеме комплексно. Его идея родилась из анализа собственного опыта.

Из всех пожаров, что с 1997 года зарегистрированы на территории заповедника, только три начались по естественным причинам. В остальных случаях огонь пришел с сопредельных территорий, и виной тому — люди. Незнание, неосторожность, безответственность вредят чаще, чем злой умысел, так что просветительская работа оказалась на первом месте.

Фотовыставка «Сохраним заповедное Присурье от пожаров!» (ее гостеприимно приютила Национальная библиотека) получилась очень эмоциональной: редкие кадры, сделанные фотоловушками и сотрудниками заповедника, позволяют подсмотреть сценки из жизни его обитателей, а благодаря технологии дополненной реальности некоторые картинки «оживают». Вот угощается яблочками молодой мишка — накапливает жирок, готовится к зиме. Вот осторожная рысь — увидела фотографа и вмиг из расслабленной вальяжной кошки превратилась в страшного хищника, готового к прыжку. Вот беззащитный большеглазый малыш-совенок…

О каждом герое экскурсоводы — сотрудники отдела экопросвещения — рассказывают множество интересных подробностей. Как долго медвежата живут с мамой? Как определить возраст лося по рогам? Где устраивают свои гнезда совы? А чем глубже знаешь, тем сильнее любишь, тем острее чувствуешь ответственность за судьбу их общего дома. Есть тут и другие кадры — о страшных последствиях пожара, о борьбе с огнем и о том, откуда он приходит в лес.

У реальной выставки есть и виртуальный «напарник» — в сети можно поместить куда больше экспонатов, да и посмотреть ее сможет каждый, даже не выходя из дома. А еще всем желающим предлагалось с помощью викторины проверить свои знания о борьбе с пожарами — в ней приняли участие более 700 человек, а 85 на все вопросы ответили правильно.

Важно отметить, что проект был реализован благодаря финансовой поддержке Благотворительного фонда Натальи Торнквист «Возрождение природы». Он появился буквально в прошлом году, но активно взялся за дело — порядка 10 особо охраняемых территорий (заповедники, национальные парки) получили поддержку в разных направлениях, связанных с решением экологических проблем и сохранением биоразнообразия России.

О том, что еще удалось сделать благодаря гранту, рассказал директор заповедника Евгений Осмелкин: «Во-первых, было улучшено техническое оснащение: у нас появился квадроцикл, чтобы можно было выезжать на труднодоступные участки. Опыт пожаров 2021 года показал, что во время тушения нужно постоянно ездить вокруг, по периметру — следить, чтобы огонь не двинулся дальше. Были приобретены рации — те, что у нас были, плохо показали себя в лесу, а новые прекрасно работают на расстоянии 2-3 км по лесу и до 7 км на открытой местности. Увеличилось количество фотоловушек — они нужны не только для наблюдения за животными, но и для контроля за входом на территорию заповедника. Часть устройств может сразу передавать информацию по сотовой связи, так что мы можем оперативно выезжать и пресекать нарушения».

Нужно было и в самом лесу провести профилактические мероприятия: расчистить просеки и дороги, организовать переезды через речки, открыть доступ к противопожарным водоемам с хорошим запасом воды, проложить минерализованные полосы, ограничивающие движение огня. Эти меры на многолетнем опыте уже доказали свою эффективность.

Многое было сделано и для усиления противопожарной обороны: «пожарная команда» заповедника прошла обучение и получила все необходимое: огнеупорные костюмы, мотопомпы, более километра пожарных рукавов (бесперебойная подача воды из естественных источников сильно повышает шансы на победу, особенно когда горит такой проблемный объект как болото).

Теперь коллектив может самостоятельно сдерживать два-три очага пожара площадью до 3 га. Но если начнется крупный пожар, собственных сил не хватит, потребуется помощь соседей и добровольцев. Поэтому так важно, чтобы у заповедника было больше друзей и единомышленников — тех, кто любит природу и относится к ней осознанно.