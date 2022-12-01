«Чебоксарские ястребы» сражались за первые домашние победы в сезоне

Мамин бубен и отцовские наставления

В самом разгаре регулярный чемпионат высшей лиги по баскетболу у мужчин. Наша команда в родных стенах принимала баскетболистов «РПФ — Университет спорта» из Татарстана.

Практически полтора месяца местные любители игры в оранжевый мяч не имели возможности наблюдать за игрой подопечных Диана Шалева по простой причине — «Чебоксарские ястребы» проводили матчи в гостях. За время затянувшейся выездной серии нашим баскетболистам удалось одержать две победы в восьми встречах. Конечно, результат оставлял желать лучшего, но главное, что в активе было еще десять игр в Чебоксарах. И первые домашние соперники вовсе не казались непобедимыми — соседи из Татарстана мало того что дебютанты высшей лиги по баскетболу, так они еще на момент встречи замыкали турнирную таблицу регулярного чемпионата.

…В начале первой игры команды предпочитали действовать от обороны — броски очень редко залетали в цель. Но наши болельщики всячески подбадривали «ястребов», причем особенно старались родители спортсменов. Так, мама Дэвида Майги Надежда приехала в Чебоксары из Ростова не с пустыми руками — каждый забитый бросок «ястребов» она сопровождала звонким стуком бубна, который, возможно, дезориентировал соперников. И в концовке первой половины игры защита татарстанской команды оставила неприкрытым игрока столичного коллектива Павла Метелева, завершившего вторую четверть эффектным попаданием в кольцо!

Активно проявил себя на трибуне и Анатолий Богдан, отец сразу двух «ястребов» — Евгения и Антона. Во время игры отец то и дело подсказывал сыновьям: «Сыграйте поплотнее», «Откройся», «Отзащищайся на ногах». А перед началом третьей десятиминутки папа Богдан подошел к младшему сыну Евгению и шепнул на ухо какие-то наставления. Судя по старту второй половины матча, подсказки были не напрасны — Евгений Богдан отметился четырьмя дальними попаданиями, которые и предопределили исход встречи — «Чебоксарские ястребы» одержали победу со счетом 76:60.

Без перерыва на отдых на следующий день прошел второй матч между командами. На сей раз капитан чебоксарской дружины Антон Богдан не смог принять участие во встрече, но зато по примеру папы громко подбадривал товарищей по команде со скамейки запасных. В этой встрече «ястребы» не стали откладывать дело в долгий ящик и сразу понеслись атаковать кольцо соперника. Раз за разом защита казанцев оставалась не у дел, а классный блокшот от Евгения Богдана во второй половине матча окончательно остудил пыл соперников. Итоговый счет 78:61 в пользу «Чебоксарских ястребов»!

«Мы очень рады тому, что на своей площадке добились двух побед, — рассказал корреспонденту «СЧ» игрок «Чебоксарских ястребов» Александр Ширкунов. — Наша команда постепенно входит в ритм, сыгрывается. После выездных игр с казанской командой в январе — феврале у нас будет восемь домашних матчей, к которым мы целенаправленно подготовимся. Наша задача одна — попасть в плей-офф».

Между тем

Продолжают борьбу в профессиональных лигах и другие команды из Чувашии. Так, новочебоксарский «Сокол» в первенстве НМХЛ в гостях сыграл два матча с «Дизелистом» (Пенза). Первую встречу наши хоккеисты проиграли — 3:5, а вторую выиграли — 3:2. Два поединка на выезде провела «ЧГУ-Атланта» — в рамках женской высшей лиги по баскетболу чебоксарский коллектив одержал две победы над командой «Вологжанка-Вологда-регион». Отлично выступила в третьем туре чемпионата России первой лиги — открытого чемпионата ПФО волейбольная дружина «Чувашия — ЧГАУ» — чебоксарцы победили команды «ЦРВ Нова» (Новокуйбышевск) и «Динамо» (Киров) с одинаковым счетом 3:0.