В Чувашии состоялся финал конкурса «PRофи-21»

Сегодня во Дворце детского и юношеского творчества прошел финальный этап II республиканского конкурса профессионального мастерства среди специалистов по связям с общественностью «PRофи-21». Он включал в себя индивидуальное собеседование с каждым участником состязания и оценку их действий в групповой работе.

В финал конкурса вышел 41 человек из 128 подавших заявку на участие. То, с чем столкнулись участники конкурса на этом этапе, можно назвать серьезным испытанием. Конкурсанты решали коммуникационные задачи — подготовка пресс-релиза, разбор отдельного PR-кейса, а также выполнение новых для этого года заданий – симуляция разговора с представителем СМИ и проверка уровня своих компетенций в области SMM. В групповой работе специалисты готовили PR-проекты по продвижению имиджа и брендов республики.

Да и перед членами жюри, в числе которых и представители организаций федерального уровня, стояла непростая задача – определить лучших. После продолжительных и напряженных дискуссий были выбраны победители во всех категориях и номинациях. Впервые по итогам конкурса сформирован ТОП-10 специалистов по связям с общественностью, среди которых, в частности, представители республиканских ведомств, городских предприятий.

Подробнее о финале конкурса читайте в следующем номере «СЧ».

Фоторепортаж Олега Мальцева: