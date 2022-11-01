Оливье к новогоднему столу в Чувашии обойдется дешевле, чем год назад

Минсельхоз Чувашии посчитал, сколько будет стоить порция салата оливье в расчете на семью. Стоимость овощей, яиц и вареной колбасы взяли исходя из данных мониторинга, который проводило КУП ЧР «Агро-Инновации» в ноябре 2021 и 2022 годов. И получилось, что в прошлом году приготовить этот салат стоило жителям республики 378,24 руб., а нынче — всего 359,99 руб. В целом по стране стоимость набора продуктов для салата оливье на четырех человек по сравнению с прошлым годом тоже немного снизилась и составила 375 руб. Расчет проводил «Руспродсоюз» исходя из рецепта, в который входят картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г), репчатый лук (100 г), зеленый горошек (380 г) и соленые огурцы (400 г). Кстати, любимые новогодние салаты — селедку под шубой и оливье — можно почти полностью приготовить из чувашских продуктов, сообщают в Минсельхозе республики.