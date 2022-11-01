Для победы волейболистам ЧГАУ не хватило одного очка

Команда «Чувашия-ЧГАУ» приняла участие во втором туре чемпионата России первой лиги — открытого чемпионата ПФО по волейболу. Наша дружина сыграла два матча в Кирове.

В первой встрече представители республики в невероятном по накалу матче сошлись с коллективом «Академия» (Пермь). По ходу встречи наши волейболисты вели по партиям со счетом 2:1, но судьба игры определилась в решающем сете. В пятой партии «Чувашия-ЧГАУ» проигрывала 9:12, но, проявив невероятную силу воли, спортсменам удалось довести счет до 14:12. Оставался один мяч до победы, однако в итоге игру не удалось вытянуть.

Первый матч наши волейболисты проиграли со счетом 2:3, а во второй встрече уступили 0:3 команде «FIX» (Казань).