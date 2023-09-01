На набережной Чебоксарского залива открылась площадка для пляжного воллейбола

В последние годы популярность пляжного волейбола в нашей стране набирает обороты. Как результат — в 2019 году пара Олег Стояновский и Вячеслав Красильников стали чемпионами мира в этом виде спорта. Однако серьезных достижений не удалось бы добиться без качественной инфраструктуры. Вот и в нашей республике «пляжка» вышла на новый уровень. Рядом с современным комплексом для уличного баскетбола в районе Певческого поля Чебоксарского залива состоялось открытие современной спортивной площадки с четырьмя кортами для пляжного волейбола. И в первый день сооружение приняло дебютные соревнования!

…После нескольких холодных дней небесная канцелярия преподнесла отличный подарок в виде отсутствия ветра и яркого солнышка — оптимальной погоды для пляжного волейбола. Пока юные спортсмены разминались для выступления на фестивале детского пляжного волейбола, на площадках шли последние приготовления. Ведь профессионалы, любители и поклонники «пляжки» несколько лет ждали строительства такого масштабного сооружения, но никак не получалось претворить проект в жизнь — из-за нехватки финансирования. В нынешнем году при поддержке ПАО «РосДорбанк» удалось построить современную спортивную площадку с четырьмя кортами 16 на 8 метров.

«Сегодня мы видим замечательные корты для пляжного волейбола, которые лаконично дополняют спортивную инфраструктуру в центре Чебоксар. Открытие спортивной площадки в год столетия отечественного волейбола дает новый импульс для развития этого вида спорта, который достаточно неплохо представлен в спортивной жизни Чувашии, — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев. — Почти 35 тысяч человек занимаются волейболом сегодня в Чувашии, 11 тренеров обеспечивают профессиональное развитие волейбола, что приводит к появлению кандидатов в мастера спорта и людей, получивших разряды».

На данный момент завершен основной этап строительства сооружения. Как сообщил президент Федерации волейбола Чувашии Юрий Кислов, на спортобъекте до мая-июня следующего года предусмотрены работы по созданию раздевалок, помещений для тренеров, дополнительных мест для зрителей, навесов для трибун и общественных туалетов.

Также Юрий Михайлович ответил на вопрос корреспондента «СЧ», касающийся организации и проведения на этой площадке соревнований всероссийского уровня и приезда наших звезд пляжного волейбола.

Справка «СЧ» Отделения волейбола функционируют на базе 27 спортивных школ региона, в которых по этапам спортивной подготовки занимаются более трех тысяч спортсменов. Новый импульс развитию волейбола в республике дало открытие в 2021 году профильной спортивной школы по игровым видам спорта на базе спортивной школы № 11 Минспорта Чувашии. Согласно государственному заданию на этапе начальной подготовки здесь занимаются 376 спортсменов, на тренировочном этапе — 73 спортсмена. За 2022 год подготовлены 6 кандидатов в мастера спорта России и 10 перворазрядников.

«Возможно, что в будущем приедут на соревнования и звезды отечественного пляжного волейбола. А почему нет? Главное, полностью благоустроить спортивную площадку, и тогда сооружение будет соответствовать международным стандартам, — сказал Юрий Кислов. — Сейчас люди могут приходить и наслаждаться пляжным волейболом во всей его красе. Мы надеемся, что эта площадка будет востребована не только профессионалами, но и любителями. Кстати, одно из быстроразвивающихся направлений — волейбол на снегу. Возможно, мы и зимой сможем проводить турниры по волейболу».

Как мы уже говорили, первыми опробовали свежий песок юные талантливые волейболисты. Веселые и задорные мальчишки и девчонки без устали разбегались и вводили мяч в игру с очень высокой скоростью, а розыгрыши длились порой более полуминуты (очень много для пляжного волейбола).

Юная волейболистка Екатерина Кручинина осталось очень довольна первой пробой песка на площадке у Певческого поля. «Песок очень мягкий — на нем удобно играть. Слои небольшие и неплотные — в ногах не запутаешься. На других пляжах камни встречаются, а здесь все сделано качественно. Сетки очень хорошие и прочные, — поделилась впечатлениями Екатерина. — Я играю на фестивале детского пляжного волейбола в первый раз. Впечатления отличные, организация супер!»

Новая площадка — хорошее место для подготовки профессиональных волейболисток. В этом уверен тренер женской волейбольной команды «Спартак-Чувашия» Иннокентий Кошкин. «Мои спортсменки для подготовки к чемпионату России в летнее время играют в пляжный волейбол. На новой площадке — идеальные условия для проведения подготовки к сезону. Если будем больше времени проводить на песке, то меньше травм будет, — сказал Кошкин. — Шикарная площадка, хорошая транспортная доступность. Надеемся, что здесь мы постоянно будем тренироваться».

К сведению

Волейбольная команда «Спартак-Чувашия» в первой лиге прошлого чемпионата России заняла четвертое место. Как рассказал Иннокентий Кошкин, в нынешнем году перед спортсменками стоит задача попасть в призеры турнира.