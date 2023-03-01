В Чебоксарах прошли соревнования по волейболу в память о чемпионе Вячеславе Шубине

В спортзале филиала Московского гуманитарно-экономического университета прошел ветеранский турнир по волейболу памяти 17-кратного чемпиона Чувашии Вячеслава Шубина. Помимо команд из Чувашии в состязаниях участвовали коллективы из Казани, Нижнего Новгорода и Йошкар-Олы.

Турнир проводился в двух возрастных категориях — среди ветеранов 60+ и 65+. В соревнованиях у волейболистов 60+ за кубок боролись коллективы «АКОС» (Казань), «Торпедо» (Нижний Новгород) и чебоксарские команды «Инвал» и «Спартак». При активной поддержке болельщиков ветераны спорта выкладывались на 100%, боролись за каждый мяч, но в итоге победу в турнире одержала дружина «АКОС».

В турнире среди ветеранов 65+ выступали команды из столицы нашей республики — «Трактор», «МГЭУ», «Медик». Также мастерство продемонстрировали волейболисты клуба «Лесовод» (Йошкар-Ола). Победив во всех матчах, заветный кубок в возрастной категории 65+ достался команде «МГЭУ».

Вениамин Остроумов, Николай Архипов