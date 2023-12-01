Спортивный сезон у волейбольных команд республики в самом разгаре. Недавно женская дружина «Спартак-Чувашия» и мужской коллектив «Моргауши» провели матчи в рамках второго тура чемпионата России первой лиги (зона ПФО). От этих встреч зависела дальнейшая судьба наших команд в турнире.

Женский «Спартак-Чувашия» уже третий сезон представляет нашу республику на окружном уровне. Пока подопечным Светланы Ивановой не удавалось «запрыгивать» в призы (шестое и четвертое места), но от нынешнего сезона у руководителя команды Иннокентия Кошкина серьезные ожидания. «Наша главная цель — быть в призах, — подчеркнул он. — Мы настроены по-боевому, наш состав позволяет бороться с сильнейшими командами чемпионата. По сравнению с прошлым сезоном костяк команды сохранился на 90%».

В этом чемпионате наши волейболистки в подгруппе «В» лидируют и идут без поражений — во втором туре в родных стенах спартаковки уверенно обыграли ульяновское «Динамо» (3:0) и с огромным трудом сломили сопротивление саранского «СШБВ-Атемар» (3:2). Заключительные встречи регулярного чемпионата «Спартак-Чувашия» проведет в Ульяновске 23 и 24 декабря.

Не меньшие амбиции и у дерзкого новичка — мужской команды «Моргауши». Сельская дружина была создана в 2016 году. За это время она очень сильно потрепала нервы соперникам на республиканской арене — выигрывала Кубок Чувашии, а в прошлом году моргаушцы стали победителями регионального чемпионата. Также самобытный коллектив завоевал «серебро» Всероссийских сельских игр и ежегодно держит золотую марку на Кубке дружбы среди землячеств. «Сейчас у нас в составе два мастера спорта, два кандидата в мастера, а остальные — перворазрядники, — рассказал в беседе с корреспондентом «СЧ» руководитель команды Александр Давыдов. — Менее опытные игроки тянутся за лидерами. Участие в первой лиге — хорошая проверка для нас и возможность улучшить уровень игры».

Во втором туре моргаушцы не совладали с прошлогодним чемпионом окружной первой лиги казанским «FIX» (0:3) и обыграли «Ремдизель» из Набережных Челнов (3:1). Сейчас наша команда в подгруппе «А» идет на втором месте. Судьба путевки в плей-офф решится в заключительном туре, который пройдет 16 и 17 декабря в Чебоксарах.

КСТАТИ

В мужском чемпионате России первой лиги (зона ПФО) выступает еще одна команда из Чувашии — «LAVA» (Чебоксары).

В подгруппе «Б» этот столичный коллектив пока занимает первое место, выиграв два матча из двух.